주한 네덜란드 대사 및 네덜란드 자전거 친선협회 노원구 방문

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 노원구(구청장 오승록)가 세계 최고의 자전거 천국으로 꼽히는 네덜란드와 교류를 통해 자전거 친화도시 조성 추진을 강화한다.

오는 10월 2일 페이터 반 더 플리트 주한 네덜란드 대사, 크리스 브런틀렛 네덜란드 자전거 친선협회 국제관계 매니저가 노원을 방문한다. 이번 방문은 지난 1월 네덜란드 위트레흐트 현지에서 구와 협회가 체결한 업무협약의 후속 조치로 실질적인 정책 교류를 위해 성사됐다.

협회는 세계 각지의 도시와 자전거 중심 교통정책과 인프라 구축에 대해 컨설팅을 전문적으로 수행하는 공공-민간 네트워크로 지난 1월 노원과 업무협약을 했다.

방문단은 서울 최초로 조성하고 있는 ‘노원구 자전거 문화센터’ 부지로 자리를 옮겨 자전거 문화센터 사업 추진 사항을 소개한 후 중랑천 자전거 도로를 통해 노원구청으로 이동한다.

구는 자전거 친화도시 조성 정책을 구체화하기 위해 올해 하반기 자전거 도로 전수조사를 실시할 계획이다. 구는 자전거 도로 인프라의 확장은 물론 연결성 강화, 안전성 개선 방법 등도 구상 중이다.

오승록 노원구청장은 “세계 최고의 자전거 인프라를 구축한 네덜란드의 경험은 우리 구가 지속가능한 도시로 나아가는 중요한 이정표가 될 것”이라며 “안전하고 편리하게 자전거를 이용할 수 있는 환경을 통해 탄소중립 선도도시 노원의 목표를 더욱 앞당기겠다”고 말했다.