경기연구원때부터 ‘생산적금융’ 연구 李 금융정책 조언자 임수강 박사 인터뷰 1주택자 주거안정도 생산적 금융 안정적 주거는 사회적 재생산 조건 다주택자, 지금보다 더 엄격히 규제해야 가계대출, GDP 증가율 범위서 관리돼야 서민금융, 민간 의존 말고 재정투입 자체 늘려야 금통위 노동계 위원 주장, 노동자 아닌 노동계 의견반영할 인물

[헤럴드경제=유혜림 기자] “은행이 담보 잡고 돈만 빌려주는 ‘게으른 은행’의 시대를 끝내야 한다. 기업의 사정과 생애주기를 이해하고 지원하는 ‘생산적 금융’으로 금융 공공성을 회복해야 할 때다.”

임수강 생산과포용금융연구회 부회장(박사)은 지난 25일 본지 인터뷰에서 “특히 다주택자 가계대출과 같은 비생산적 금융에 대한 규제를 강도 높게 병행해야 생산적 금융 전환에도 탄력이 붙을 수 있다”며 이같이 밝혔다. 기업 대출처럼 생산적인 부문에 자금이 흘러가면 산업 발전과 고용 창출로 이어지지만 부동산 담보대출이나 투기성 상품에 쏠리면 자원 낭비와 불평등을 키울 수 있다는 지적이다.

금융권이 생산적 금융을 화두로 내걸며 분주한 요즘, 은행 임원들이 주목하는 책 한 권이 있다. 지난 3월 출간된 ‘부자 은행 가난한 사회’이다. 이 책 서문만 펴봐도 “진보금융의 핵심은 결국 생산적인 부분에 대한 금융 확대, 비생산적인 부문에 대한 금융 억제로 요약할 수 있다”라는 문장을 찾아볼 수 있다.

강도 높은 가계대출 규제 필요성에서부터 ▷생산적 금융을 위한 위험가중자산 평가 방식 개선 ▷서민금융 강화 ▷금융감독원의 공공기관 전환 등이 담겼다. 출간 직후에 잠잠했지만 새 정부의 금융정책 방향을 예견한 듯한 진단과 대안이 담기면서 관가와 은행권 안팎에서 조용한 파장을 일으키는 중이다.

이 책의 저자는 바로 금융학자 임수강 박사다. 임 박사는 증권사와 은행 현장을 모두 경험하면서 진보진영에서 드물게 자본시장 실무에 밝은 금융학자다. 1988년 동서증권을 시작으로 은행경제연구소, 금융경제연구소 등 금융기관에서 근무했다.

2004년에는 민주노동당 심상정 의원실 보좌관으로 시작해 2020년 경기연구원으로 자리를 옮겼다. 당시 이재명 경기도지사의 대표 정책인 ‘기본금융’을 설계·총괄했으며 생산적 금융에 대한 연구도 꾸준히 이어왔다. 사실 정치권 안팎에선 그가 대선 기간은 물론 국정기획위원회까지 서민금융안정기금 등 현 정부의 금융 정책 방향을 설계하는 데 핵심적인 조언자 역할을 해왔다고 평가한다.

다만 일각에선 ‘금융 산업을 옥죄는 게 아니냐’는 우려도 제기한다. 이에 대해 그는 “10년간 채권 트레이더로 일한 만큼 누구보다 시장의 우려를 잘 알고 있다”며 2시간 넘는 인터뷰를 통해 왜 금융의 공공성을 회복해야 할 시점인지 담담히 설명해 나갔다.

“집값 거품, 금융 책임 크다”

-왜 생산적 금융에 관심을 갖게 되었는가.

2015년 부동산 가격 급등은 결정적인 계기였다. 당시 시장 흐름은 1980년대 말 일본의 거품경제를 떠올리게 할 정도로 단순한 경기 회복이나 자산 시장의 순환이라기보다 금융이 만들어낸 거품 현상에 가까웠다. 실물경제를 뒷받침하기보다 자산 가격을 끌어올리는 데 집중된 전형적인 비생산적 금융의 양상이었다.

그 무렵부터 생산적 금융과 비생산적 금융을 어떻게 구분할 수 있을지 고민하게 됐다. 경제학자 케인스의 산업적 순환과 금융적 순환 개념에서 그 기준을 찾아보면, 생산적 금융이란 기업 투자, 운영자금, 임금 지급 등 실물경제에 기여하는 자금 흐름을 뜻한다. 반면, 비생산적 금융은 자산 소유권 이전 등 부가가치를 창출하지 않는 금융 활동으로 부동산 금융은 그 대표적 사례라 할 수 있다.

-부동산 거품은 단순히 금융만의 문제가 아닌데.

이 문제는 집값이 오르기 때문에 대출이 늘어난 것이냐, 대출이 늘어나기 때문에 집값이 오른 것이냐는 인과관계에 대한 해석 차이와 맞닿아 있다. 하지만 금융이 부동산 거품 형성에 책임 무게가 크다고 생각한다.

대표적으로 미국 경제학자 아티프 미안과 아미르 수피가 함께 쓴 ‘빚으로 지은 집(House of Debt)’ 책에선 다양한 실증 데이터를 바탕으로 ‘대출이 늘어나면 집값도 오른다’는 결론을 내렸다. 금융이 집값 거품의 주요 원인 중 하나라는 것이다.

나는 이들 분석에 동의하는 입장이다. 대출 규제는 집값 안정을 위한 가장 직접적이고 핵심인 수단이다. 세금이나 공급 정책은 중요하지만 단기적으로는 집값 안정에 미치는 효과가 제한적이다.

예컨대 주택 공급 계획은 7년 이상 걸리는 장기 과제이고 세금 역시 공평 과세라는 원칙에서는 필요하지만 자산 거품이 단기간에 형성되는 시점에서 즉각적인 효과를 기대하기란 어렵다. 공급 부족이나 세제 정책은 금융에 비하면 부차적인 요인이라고 본다.

“다주택 대출은 더 강하게 조여야”

-은행들이 가계대출을 더 줄여야 한다는 말인가.

그렇다. 생산적 금융을 키우려면 비생산적 금융에 대한 규제를 병행해야 한다는 게 포인트다. 부동산 투기자본에 대한 규제를 강화하면 자연스럽게 자금이 생산적 부문으로 이동할 수 있기 때문이다. 사실 시중은행들이 본격적으로 주택담보대출을 취급하기 시작한 건 외환위기 이후다. 일부 시중은행들이 외국계 자본에 넘어가면서 선진 금융기법이라는 이름 아래 주담대 상품을 대거 도입했고 지금의 부동산 금융 과잉을 만들었다고 본다. 손쉬운 주담대 영업에 매몰되는 ‘게으른 은행’은 위험하다.

-애초에 은행업은 예금과 대출을 통해 수익을 내는 구조인데.

가계대출 총액이 경제성장률을 크게 웃도는 수준으로 유지된다면, 이 자체로 금융 불균형과 자산 거품을 유발할 수 있다. 대출 총량이 국내총생산(GDP) 증가율을 크게 벗어나지 않도록 조절하는 게 중요하다. 현재 정부 역시 이러한 문제의식에서 가계대출 증가율을 경상성장률 내로 관리하려고 하는데 금융 총량이 경제 규모와 동조화되도록 관리하는 건 상식적인 접근이다.

-‘부자 은행’을 경계했는데 적당한 이익이라는 게 가능한가.

적당한 이익의 기준은 정책당국이나 제3자가 임의로 판단할 문제가 아니지만 시장에서 형성되는 평균적인 이윤율 수준을 기준으로 삼는 것이 바람직하다고 생각한다. 대부분의 산업은 경쟁을 통해 이윤율이 평균 수준으로 수렴하게 마련이다.

만약 특정 산업이 장기간 평균을 웃도는 높은 이윤율을 유지한다면, 이는 단순히 경영 효율성의 결과라기보다는 시장 독점 구조나 비시장적 요인이 개입됐을 가능성이 크다. 특히 사회적 자원 배분 역할을 하는 은행이 나홀로 성장만 한다면 시장 왜곡이나 자원 배분의 비효율을 나타내는 신호일 수 있다.

-은행 대출 문턱과 대출금리가 높아지면 대출 실수요자의 피해가 커질 수 있는데.

정확히는 다주택자가 부동산을 구입하기 위한 대출을 엄격하게 규제하자는 뜻이다. 무주택 실수요자는 오히려 정책적으로 보호받고 지원받아야 할 대상이라고 생각한다. 이들의 주택 구입은 생활 안정과 연결되고 생산성 향상에도 기여할 수 있기 때문이다. 즉, 1주택자들의 주거 안정은 산업적 순환 측면에서 생산적 금융으로 볼 수 있다.

하지만 2주택 이상을 구입하기 위한 대출은 노동력의 재생산과는 아무런 관련이 없다. 심지어 다주택자들이 주택을 계속 사들이면 집값이 오르고 결국 전월세 임대료도 높아진다. 결국 가격 상승의 수혜는 다주택자들이 가져가고 고통은 세입자가 감당하는 구조다. 주담대의 3분의 1이 다주택자에게 돌아가고 있다는 조사 결과를 고려하면 다주택자는 분명히 정책적으로 규제 대상이 되어야 한다.

- 6·27, 9·7 대출 규제로 다주택자 대출이 강화됐는데 계속 언급하는 이유는 뭔가.

문재인 정부도 고가 주택에 대한 대출 제한이나 실거주 요건 등 가계대출 규제를 도입했지만 가계대출 총량은 오히려 증가했다. 사업자 등록을 통해 주택 구입에 대출을 우회 활용하는 등 규제의 빈틈이 있었기 때문이다.

현재 다주택자에 대한 대출 정책 역시 다소 느슨하다고 생각한다. 신규 대출은 억제하면서도 기존 대출은 일부만 상환하면 연장이 가능한 구조이기 때문이다. 예컨대, 현재는 BIS(자기자본비율) 기준에 따라 다주택자라 하더라도 대출 만기 시 기존 대출의 10%만 상환하면 나머지 90%는 그대로 연장해주는 구조다.

실질적인 상환 부담 없이 대출을 이어갈 수 있는 여지가 남아 있다. 앞으로는 10%가 아니라 20%, 30%까지 상향 조정하면서 타이트하게 해 다주택자들의 추가 대출 의존도를 낮춰야 한다.

-앞으로 화두가 될 가계 대출 정책은 무엇인가.

그간 BIS(자기자본비율) 규제를 강화해야 한다고 주장해 왔는데 정부도 정치적 결단을 내려야 할시기가 온다고 생각한다. 최근 주담대 위험가중치 하한을 현행 15%에서 20%로 높이겠다고 발표했는데 사실 국제적으로 보면 높은 수준이 아니다.

홍콩 등 주요국은 25% 이상으로 적용하고 있고 이번 조정도 신규 대출에만 적용된다. 기존 1300조원 규모의 가계대출에는 영향이 없다는 얘기다. 신규 대출은 연간 약 60조원인데, 전체 총량 대비 영향력은 크지 않다는 점도 함께 봐야 한다. 보다 과감한 정책이 필요하다.

“정부, 생산적 금융 정보 인프라 제공해야”

-생산적 금융을 키우려면 어떤 정책이 필요한가.

일본의 사례를 눈여겨볼 필요가 있다. 일본은 1990년대 부동산 거품 붕괴 이후 가계대출 중심에서 기업대출 중심으로 구조를 바꾸기 위한 고민을 해왔고, 그 해법 중 하나가 바로 ‘관계금융(Relationship Banking)’이었다. 은행이 단순히 담보를 보고 돈을 빌려주는 것이 아니라 기업의 실질적 상황을 깊이 이해하고 장기적인 관계 속에서 자금을 공급하는 구조로 바뀌려는 노력을 기울 인 것이다.

-그렇게 하려면 은행이 더 많은 정보를 가져야 할 텐데.

맞다. 그래서 일본 정부는 상공회의소와 협력해 기업 정보를 수집하고, 은행이 쉽게 접근할 수 있도록 시스템을 구축했다. 은행 직원이 기업을 방문했을 때, 그 기업의 주요 정보와 재무 상태를 바로 확인할 수 있게 한 것이다. 이건 정부가 주도해 마련한 정보 인프라다. 결국 정부가 뒷받침해줘야만 관계금융도 가능하다.

-생산적 금융을 유도하려면 어떤 지원책이 필요한가.

최근 생산적 금융이 화두가 되면서 국내 은행들 사이에서도 정보 인프라 요구가 커진 것으로 알고 있다. 지역 중소기업 지원이나 ESG 경영과 관련해 비재무 정보의 중요성이 커지고 있고 이를 반영한 은행 평가제도를 하나씩 연구하는 추세다. 은행의 선의에만 기대해선 변화가 어려운 만큼 일본처럼 관계금융 기반의 시스템을 정부가 구축해주는 등 정책적으로 물꼬를 터줄 장치들이 필요하다.

- 정부가 소비자 보호를 강조하면서 은행을 글로벌 금융산업으로 키울 비전엔 무관심한 게 아닌가.

금융은 스스로 부가가치를 직접 창출하는 산업이 아니다. 산업 부문이 부가가치를 창출할 수 있도록 지원하는, 태생부터 간접적 기능을 수행하는 영역이다. 금융은 산업이 성장하면 자연스럽게 커지는 부문이지 독립적으로 무한정 성장할 수 있는 구조가 아니다.

오히려 금융이 산업과의 균형 없이 과잉 성장할 경우, 거꾸로 실물경제를 위협하는 요소로 작용할 수 있다. 실제로 2008년 글로벌 금융위기 이후 세계은행이나 BIS(국제결제은행) 등에서 금융의 과잉 발전이 산업 부문의 성장을 저해할 수 있다는 연구 결과를 잇달아 발표한 바 있다.

- 금융 자체도 데이터, 디지털 혁신을 바탕으로 부가가치를 창출하는 독립적 서비스산업으로 발전해왔는데.

그럼에도 금융의 공공적 성격은 여전히 유효하다. 금융산업 자체의 성장이 필요하더라도 이익의 구조와 방향이 더욱 중요하다는 얘기다.

“서민금융, 민간자금은 금융사 생색은 정부가…서금원, 공공기관 전환 검토해야”

- 교육세 2배 확대, 각종 기금 출연 등 은행이 짊어지는 준조세 부담이 지나치다는 주장도 있다.

은행들이 지나치게 많은 이익을 내고 있다는 인식이 사회 전반에 퍼져 있기 때문에 횡재세나 준조세 요구가 나오는 거다. 만약 은행들이 평균적인 이익을 내고, 본연의 사회적 기능을 충실히 수행하고 있었다면 지금처럼 잡다한 준조세성 출연금 요구는 줄었을 것이라 본다.

그렇기 때문에 이러한 준조세성 부담도 장기적으로는 명확한 조세 체계로 통합하는 것이 바람직하다고 본다. ‘정확히 몇 퍼센트의 세금을 내라’고 정하는 방향이 낫지, 지금처럼 복잡하게 출연금·기금 명목으로 부담을 부과하는 방식은 지속 가능하지 않다.

-‘관치금융’ 우려도 큰데.

서민금융진흥원은 금융배제 문제에 대응하기 위한 기관인데 원래 은행이 공공적 역할을 제대로 했다면 이런 기관은 필요 없었을 것이다. 외환위기 이후 외국계 자본 중심의 영업행태로 금융배제가 심화됐고, 이는 대형은행들이 주도한 구조적 문제다. 장기적으로는 대형은행들이 공공성을 회복해 금융배제를 줄이는 방향으로 가야 한다.

-정부와 금융권이 공동 기금을 조성하는 ‘서민금융안정기금’ 신설에 정책 조언을 한 것으로 알고 있다.

서민금융의 공공성을 강화하려면 기존 구조의 한계를 짚고 넘어가는 것이 필요하다고 봤다.

서금원은 겉으로는 서민을 위한 공적 기구처럼 보이지만, 실제로는 민간 금융기관이 출자한 주식회사 형태다. 정부가 운영을 관장하지만 재원은 대부분 금융회사의 분담금과 출연금으로 채워지는 구조다.

문제는 이 구조 안에서 정부의 실질적인 재정 투입이 매우 제한적이라는 점이다. 즉, 생색은 정부가 내지만 실제 돈은 민간에서 나오는 구조인 셈이다.

기본적으로 정부 정책이라면 재정으로 책임지는 방식이 맞다. 그런데 현재 서금원은 정부 정책을 민간 자금으로 위탁 집행하는 구조에 가까워 공공성 확보 측면에서도 분명한 한계가 있다. 보다 두터운 정부 재정 투입, 즉 국가 책임 하의 실질적 재원 확보가 핵심 과제라고 보고 있다.

개인적으로는 서금원을 아예 공공기관으로 전환하는 방안도 충분히 검토할 수 있다고 본다. 실제 실무자들 얘기를 들어보니 지금처럼 민간 중심 구조를 유지하면서 정부 재정을 대폭 투입하는 것과 공적 기구로 전환하는 것은 실질적 차이가 크지 않다고 한다.

또한 세계적으로도 공공은행은 금융의 40%를 차지할 만큼 여전히 중요한 역할을 하고 있다. 오히려 지역산업금융이나 서민금융 강화를 위해 공공은행 설립을 충분히 검토할 시점이라고 생각한다.

- 연체율이나 부실관리는 어떻게 해야 하나.

서민금융의 연체율만 가지고 성과를 평가하는 건 부적절하다. 사실 연체나 부실이 문제라면 복지의 영역에서 접근해야 할 사안이지 은행식의 회계 잣대로 단순하게 논할 일은 아니다. 어떤 경우는 복지 지출보다 정책금융으로 접근하는 게 더 효과적일 수도 있다.

그렇기 때문에 앞으로 ‘수요자 중심 지표’ 개발이 필요하다고 본다. 단순히 연체율이 높다고 해서 성과가 나쁘다고 판단하는 것이 아니라 지원을 받은 사람들이 실제로 얼마나 회복됐는지, 재진입률은 얼마나 줄었는지 같은 사회적 지표를 함께 따져볼 수 있게 새 지표를 만들어야 한다고 생각한다.

서민금융은 복지와 금융의 경계에 있기 때문에, 정책 설계 단계부터 목적에 맞는 평가 지표를 설계해야 한다. 그래야 사회적 공감대를 얻을 수 있고 설득력 있는 정책 지속도 가능하다.

- 장기 연체 채무 감면과 같은 정책은 도덕적 해이를 키우는 게 아닌가.

도덕적 해이(모럴 해저드) 문제는 항상 따라붙는 난제다. 하지만 금융은 원래 위험을 수반하는 활동이다. 엄밀히 따지면 그 책임은 대출자뿐 아니라 대출을 해준 은행에게도 있다. 은행은 대출할 때 상대방의 상환 능력을 평가하고 그에 따라 결정한다. 그런데 빌린 사람이 돈을 갚지 못하면 전적으로 채무자 책임이라고만 보는 건 일방적인 시각이다. 실제로 미국에선 담보가치 하락 시 손실을 금융기관이 분담하는 구조도 있다.

게다가 우리나라는 외환위기 당시 은행에 170조원 규모의 공적자금이 투입됐고 그 상당 부분이 사실상 탕감되거나 회수되지 않았다. 때로는 금융기관이 도덕적 해이의 주체가 되기도 했다. 결국 채무 문제는 개인 책임만이 아니라 시스템 전반의 책임이기도 하다. 상환 능력을 상실한 취약계층에 대해선 현실적이고 사회적인 접근이 필요하다.

-금통위에 노동계 위원을 포함하자는 주장을 처음으로 제기했다. 이창용 총재가 거시경제 관리가 어려울 수 있다고 우려를 표명했는데.

노동자 대표를 참여시키자고 했더니 현장 노동자를 바로 넣자고 오해하는데 노동계의 이해를 제대로 대변할 수 있는 전문가나 학자, 혹은 관련된 실무 경험을 가진 이들이 포함돼야 한다는 의미다.

금통위는 금리나 대출규제 등 자산시장에 막대한 영향을 미치는 결정을 내리는 기구다. 그렇기 때문에 오히려 더욱 다양한 이해관계를 대표할 수 있는 구성과 절차가 필요하다. 그런데 지금은 위원 개개인이 가진 출신 배경이나 자산 수준만 봐도 사회적 다양성과 다양한 이해관계를 제대로 반영하지 못하고 있다.

내 눈엔 자산 가격 상승에 유리한 배경을 가진 분들이 많은 구조로 보인다. 그러다 보니 자연스럽게 자산 가격을 부추기는 방향으로 의사결정이 이뤄질 가능성도 있다. 위원 개개인의 전문성뿐 아니라 구조적인 대표성과 책임성에 대한 고민이 필요한 시점이다.