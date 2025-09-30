[헤럴드경제=임세준 기자] 롯데월드타워·몰이 길어진 추석 연휴를 맞아 다채로운 즐길 거리와 푸짐한 혜택을 마련했다. 아이들은 인기 캐릭터와 즐거운 시간을 보낼 수 있고, 연인들은 고객 참여형 버스킹 공연과 인기 작가의 전시 등 이색 문화 체험을 즐길 수 있다.

아쿠아리움에서는 산리오의 인기 캐릭터와 교감하고, 해양 생태계를 코앞에서 느낄 수 있는 이색 볼거리를 제공한다. 롯데월드타워 전망대 서울스카이에서는 한복을 입은 디즈니 캐릭터를 만날 수 있다.

롯데월드 아쿠아리움에서는 산리오캐릭터즈와 협업 이벤트를 11월 30일(일)까지 진행한다. 산리오캐릭터즈 협업 이벤트 중 기념 사진을 남길 수 있는 ‘한교동 라이브캐릭터 그리팅’이 인기다. 한교동 라이브캐릭터 그리팅은 10월 26일(일)까지 매주 주말과 공휴일(10월 3일(금) 개천절 제외) 오전 11시 30분, 오후 2시, 오후 4시 아쿠아리움 메인 수조에서 진행한다.

수중에서 펼치는 이색 콘텐츠도 만나볼 수 있다. 10월 5일(일)부터 9일(목)까지 바다사자와 수달에게 추석 특식을 제공하며, 한복을 입은 아쿠아리스트가 생태설명회와 현장 이벤트를 진행한다. 10월 3일(금)부터 12일(일)까지 매일 오전 11시 30분에는 올해 아쿠아리움에서 태어난 펭귄을 공개한다. 같은 기간 지하 2층 메인 수조에서는 상어와 가오리가 먹이를 두고 펼치는 ‘아쿠아 UFC’가 매일 오후 12시 30분과 3시 30분 진행될 예정이다.