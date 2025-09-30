[헤럴드경제(고령)=김병진 기자]금병욱 고령군 주무관이 지난 25일 고양시 킨텍스에서 열린 ‘제48회 전국 지적세미나’에서 ‘최우수상’을 수상했다.

국토교통부와 한국국토정보공사가 공동 주관한 이번 세미나는 디지털플랫폼정부 실현, 지적측량기술 혁신, 지적제도 발전, 대국민 지적서비스 제고를 주제로 전국 지적분야 전문가들이 모인 자리로, 지적분야의 미래 발전 가능성을 논의하는 행사였다.

이번 세미나에서는 전국 예선을 거친 8팀(공무원 부문4팀, 한국국토정보공사 부문4팀)이 치열한 경쟁을 벌여 공무원 부문에서 경북도 대표로 참가한 금병욱 주무관의 ‘QGIS연계 연속지적도 미세오류·지형도면 정비 모델 구성 방안’ 연구가 최우수상을 받았다.

해당 연구는 오픈소스를 활용해 연속지적도 미세오류 정비, 지형도면 정비 자동 작성 모델을 구성해 연속지적도 정비사업과 지적재조사 등 업무 추진 시 토지의 경계 결정·검증에 활용할수 있는 방안으로 큰 주목을 받았다.

이남철 고령군수는 “우리 군의 과제가 최우수상을 수상해 매우 영광스럽다”며 “앞으로도 지속적인 업무개발 등을 통해 지적공무원의 역량을 강화해 군민에게 고품질 지적행정 서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.