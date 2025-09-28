창단 이후 첫 내한 홍콩발레단 1960년 홍콩 되살린 고전 발레 쿵푸·치파오 섞은 ‘로미오+줄리엣’

[헤럴드경제=고승희 기자] 007바와 마작방, 세계 최대 해상 레스토랑이었으나 침몰한 ‘홍콩의 명물’ 점보 레스토랑….

화려한 네온사인의 수놓은 홍콩의 밤거리에서 로미오와 줄리엣이 사랑하고 아파하고 이별한다. 레트로풍 색감을 치파오를 입은 여성 무용수들은 불편한 기색도 없이 아라베스크를 하면 무대는 오묘해진다. 영화 ‘중경산림’, ‘아비정전’, ‘타락천사’, ‘화양연화’처럼 아시아 문화의 중심이었던 홍콩의 필름 전성기가 이 무대에서도 정교하게 직조좼다.

1979년 창단 이래 처음으로 홍콩발레단이 한국을 찾았다. 지난 26~27일 이틀간 서울 국립극장에서 관객과 만난 ‘로미오와 줄리엣’은 지금까지 전 세계 발레단, 거장 안무가들을 통해 탄생한 20여개 버전의 그 어떤 작품과도 다른 독창적 무대였다. 프로코피예프의 음악에 맞춰 춤을 추는 셰익스피어의 고전을 ‘홍콩판 로미오와 줄리엣’으로 만들었다. 한 편의 ‘홍콩 누아르’였다.

8년째 홍콩발레단을 이끄는 셉팀 웨버 예술감독은 최근 한국 기자들과 만나 “홍콩의 ‘황금시기’인 1960년대에 대한 향수를 관객들에게 전달하고 싶었다”라며 “1980년대 홍콩 영화에 대해서 한국인들이 애착을 가지고 있는 것으로 안다. 로미오와 줄리엣의 이미지는 왕자웨이 감독의 영화 ‘화양연화’와 비슷해 홍콩영화에 대한 추억이 있는 한국인들과 연결될 수 있는 작품이라고 판단했다”고 귀띔했다.

시대와 배경은 달라졌지만, 기본 골격은 고스란히 가져갔다. 설정부터 홍콩 색이 듬뿍 묻어났다. 때는 바야흐로 1960년대, 홍콩의 저명한 가문의 후계자인 로미오와 상하이 출신 재벌가 상속녀인 줄리엣이 주인공. 급격한 경제 성장을 이루던 시기, 전통적 가치관과 서구 문화가 혼재하고 서양의 투자자와 결혼으로 ‘전략적 동맹’을 맺으려는 홍콩 재벌가의 분위기도 녹아있다. 줄리엣의 약혼녀가 훤칠한 백인 사업가인 이유다.

앙숙인 두 가문 자제의 비극적 사랑 이야기는 홍콩 누아르로 탈바꿈했다. 로미오가 줄리엣의 사촌인 삼합회 두목인 타이포(원작 티볼트 역)를 살해하면서 청춘남녀의 비극이 시작된다. 누아르 영화에서 흔히 보는 복수혈전과 러브스토리가 뒤섞였으나, 이 구성이 누아르 영화의 흔한 방식이라는 점에서 ‘로미오+줄리엣’은 자연스럽게 다가왔다.

막을 올리면 가장 눈에 띄는 것은 무대미술이다. ‘로미오+줄리엣’은 시작부터 끝까지 그 시대, 홍콩의 색채를 완벽하게 고증했다. 영어와 광둥어 한자로 적힌 어지러운 네온사인 간판과 영화 포스터, 다채로운 패션 스타일로 뒤엉킨 청춘 남녀, 누아르 영화 속 폭력조직과 전통 무술이 공존하는 국제도시 홍콩을 흥미롭게 살려냈다.

로미오 일당과 삼합회의 싸움이 칼과 봉술, 쿵푸가 어우러진 것도 극의 설정과 안성맞춤이었다. 무술이 가미되며 발레는 클래식에 머물지 않고 무대 위에서 뛰고 돌고 날아다니며 상당한 테크닉을 요하는 공중 기예로 옮겨갔다. 싸우는 장면이 아니라도 홍콩발레단의 이 작품은 유달리 남자 무용수가 여자 무용수를 들어올려 돌리는 장면이 많다. 홍콩발레단 솔리스트 김은실은 “한국에서 선화예중고를 다니며 러시아 바가노바 스타일의 교육을 받았는데 홍콩발레단에 오니 재즈 스타일에 굉장히 역동적인 동작이 많아 기존의 틀을 벗어나는 것이 쉽지 않았다”고 고백했다. 코르드발레 최재연 역시 “리프팅과 현란한 점르, 구르고 돌고 뛰는 동작이 많아 입단 초기 어려웠던 기억이 있다”고 했다. 그러면서도 ‘로미오+줄리엣’에선 발레의 기본 동작들을 확실하게 보여 줬다.

1960년대 홍콩처럼 ‘로미오+줄리엣’의 무용수는 분주했고, 동서양의 혼재된 문화를 고스란히 보여줬으며, 전통과 현대를 아울렀다. 프로코피예프의 음악이 만드는 불협화음들은 이러한 이종간의 결합을 상징하는 것처럼 들렸다. 무대의 모든 것이 그 시절 홍콩 그 자체였다.

원작에서 두 남녀의 사랑을 지지하며 줄리엣에게 잠드는 약을 건넨 신부를 약방을 운영하는 로미오의 쿵푸 스승으로 치환한 것도 설득력을 높인 장면이었다.

무용수들의 춤과 연기는 관객의 몰입도를 높였다. 사랑에 빠진 수줍은 소녀의 설렘부터 성숙한 여인의 감성, 사랑 앞에서 대담해지는 농후함을 보여주는 줄리엣의 춤과 연기는 단연 인상적이었다. ‘로미오와 줄리엣’의 명장면 중 하나인 일명 ‘발코니’ 신에선 남녀 주인공의 탄탄한 기본기를 확인할 수 있었다. 줄리엣이 잠시 눈을 감은 상태에서 오로지 로미오의 손에만 의지한 채 움직이는 파드되는 오랜 연습을 통해서만 완성할 수 있는 호흡의 춤이었다.

다만 다양한 구성의 군무에서 무용수들이 뛰는 속도, 손의 방향 등 동작의 디테일이 맞아떨어지지 않는 점은 아쉬웠다. 홍콩 누아르의 색깔만 담은 것이 아니라 발레는 등장인물 한 사람 한 사람에게도 홍콩을 입혔다. 살인과 폭력 앞에서도 무덤덤한 폭력배의 모습, 대대로 부잣집 시종이었던 어린 소녀의 모습, 부모 세대의 생각을 강압적으로 관철하려는 아버지까지 곳곳에 그 시대 홍콩이 무대로 옮겨졌다.

다분히 폭력적인 인물들, 타이포와 줄리엣 어머니인 캐퓰렛 부인의 불륜 등 막장 설정도 있었지만, 1960년대 홍콩은 고색창연한 향수를 불러오기에 충분했다. 서양의 몸짓 언어, 서양의 고전이 이토록 촘촘한 홍콩의 색을 입고 태어났다는 점에서 한국 관객의 향수를 자극한 완벽한 시간여행이었다.

홍콩발레단의 내한은 홍콩특별행정구 정부 여가문화서비스부가 기획해 2019년부터 글로벌 도시에서 개최하는 문화 행사 ‘홍콩위크 2025@서울’의 일환으로 열렸다. 홍콩발레단에 이어 아시아 관현악단 최초로 2019년 영국 그라모폰지 선정 ‘올해의 오케스트라상’을 수상한 홍콩 필하모닉 오케스트라(10월 19일, 예술의전당)가 피아니스트 선우예권과 협연한다. 홍콩필 상주 지휘자 리오 쿠오크만이 이끄는 악단이다.