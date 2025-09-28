27일 오후 4~10시 성북동 일대 ‘지붕 없는 박물관 성북동’ 만끽...야간 개방 탐방 및 문호시설 체험 프로그램 풍성... 축제 모두 돌아볼 수 있는 ‘성북전차’ 운행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)와 성북문화원(원장 김영일)이 주최하는 한밤의 역사문화축제 ‘2025 성북동 밤마실’이 성료했다.

9월 27일 오후 4시부터 10시까지 성북동 일대에서 진행한 성북동 밤마실은 조선시대부터 근현대에 이르기까지 특색 있는 문화유산이 밀집한 성북동에서 2017년부터 이어져 온 축제다. 올해 광복 80주년을 맞아 시대의 흐름 속에서도 국가유산을 지켜온 노력을 되새기며, 성북동을 터전으로 활동했던 독립운동가들과 근현대 문화예술인들의 삶을 다양한 콘텐츠를 통해 조명했다.

축제 기간 ▲ 만해 한용운 심우장 ▲ 한양도성 ▲ 선잠단지 ▲ 최순우 옛집 ▲ 이종석 별장 ▲ 한국순교복자성직수도회 구본원(외부 관람)과 성북근현대문학관 ▲ 성북선잠박물관 ▲ 성북동 예향재 ▲ 성북역사문화센터 ▲ 우리옛돌박물관 등을 야간 개방했으며 탐방 및 문화시설 체험 프로그램도 다양하게 진행했다.

축제장 곳곳에서는 공연이 눈과 귀를 사로잡았다. 성북동의 미래인 성북초 학생들이 준비한 개막공연과 함께 국가무형유산발탈 보유자 조영숙 명인과 성북 국악협회의 공연은 성북동이 갖는 전통의 힘을 함께 보여주었다. 또 국민대, 동덕여대, 서경대, 성신여대 등 성북구 소재 대학과 지역 예술인들이 준비한 버스킹 공연도 진행됐다.

관람객의 발걸음을 붙든 전시도 많았다. 성북미술협회와 한성대 회화과의 작품을 감상하고 구입도 할 수 있는 성북아틀리에 전시와 함께 광복 80주년 기념 전시로 많은 관심을 받은 독립운동가 80인 특별 전시도 이어졌다.

사회적 기업과 환경기업이 참여해 생활 속에 ESG를 실천하며 환경보호의 가치를 나눌 수 있는 체험과 성북동의 각 문화예술기관들이 각 기관의 특색을 살려 문화유산을 더욱 친근하게 접할 수 있는 체험도 많았다. 또 축제를 모두 돌아볼 수 있는 ‘성북전차’를 운행해 더 많은 관람객을 위해 지속 가능한 축제로 접근성을 높였다.

이날 서울신용보증재단이 주관하는 성북동 로컬브랜드 사업인 ‘성북동길 YOGO(요고) 페스타’도 성북동에서 함께 열렸다. 성북동 일대에서 상권 활성화를 위해 지역 상인들이 직접 주도하고 참여한 ‘성북동길 YOGO(요고) 페스타’는 플리마켓과 원데이클래스, 방문 이벤트 등 성북동만의 로컬상권 축제 프로그램으로 더욱 풍성한 축제가 되었다.

이승로 성북구청장은 “역사문화지구 성북동에서 밤에만 만날 수 있는 성북동의 멋을 만끽할 수 있는 성북동 마실에 예상 보다 많은 분들이 방문했다”면서 “성북동의 매력과 가치가 확산하고 있는 만큼 2026년에도 내실있게 준비하겠다”고 말했다.