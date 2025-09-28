“같은 상황 재발 않게 근본 대책 수립해야” “전부처 안전·보안시설 원점부터 점검”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 28일 “이번 화재 때문에 국민들께서 큰 불편과 불안을 겪고 있다”면서 “국정의 최고 책임자로서 송구하다는 말씀을 드린다”고 말했다.

이 대통령은 이날 오후 정부서울청사 중앙재난안전상황실 서울상황센터에서 국가정보자원관리원 화재 관련 회의를 주재하고 “현재 핵심 보안 장비는 재가동을 시작했다는데, 일부 전산 시스템이 여전히 복구 진행 중”이라며 이같이 사과했다.

이 대통령은 아울러 “높은 시민의식을 발휘해 차분하게 정부 대응에 힘을 모아주시고 계신 데 대해서도 국민 여러분께 깊이 감사드린다”고 했다.

또한 이 대통령은 “추석을 앞두고 우편, 택배, 금융 이용이 많아지는 시기인 만큼 관계 부처들은 국민의 불편과 혼란이 최소화될 수 있도록 생활 밀접 시스템의 신속한 복구 그리고 가동에 총력을 기울여 주기 바란다”고 당부했다.

이 대통령은 특히 “취약계층 지원, 여권 발급 등 중요 민생 관련 시스템 복원은 밤을 새서라도 최대한 신속하게 복구하기 바란다”며 “정부의 대처와 복구 현황을 신속, 투명하게 국민들께 공개하고, 복구에 시간이 더 필요한 부분은 대체 방안을 만들어서 국민들에게 적극 안내해 주기 바란다”고 지시했다.

이 대통령은 계속해서 “민간 분야와의 협력 체제도 촘촘하게 구축해 달라는 부탁을 드린다”며 “전산 시스템 문제로 납세, 계약 등의 행정 의무를 이행하지 못하는 국민이 혹여라도 부당하게 불이익 당하지 않도록 만전을 기해 주시기 바란다”고도 말했다.

이 대통령은 이날 재발방지 대책 마련도 주문했다. 이 대통령은 “이번 기회에 같은 상황이 재발하지 않게끔 근본적 대응책을 수립해야 한다”면서 “놀라운 사실은 지난 2023년에도 대규모 전산망 장애 사태로 큰 피해가 발생한 바가 있다. 그런데 이번 화재도 양상이 매우 유사하다라는 지적이 많다”고 꼬집었다.

그러면서 이 대통령은 “2년이 지나도록 핵심 국가 전산망 보호를 게을리해서 막심한 장애를 초래한 것은 아닌지 철저한 조사가 필요하겠다”고 했다.

이 대통령은 거듭 “이렇게 중요한 국가 기관망은 외부적 요인으로 훼손될 때 즉각적으로 대응할 수 있는 이중 운영 체계를 당연히 유지해야 되는데, 아예 그 시스템 자체가 없다는 게 놀랍다”면서 “조금 이따가 이 문제도 정확하게 한번 확인해 보겠다”고 말했다.

이 대통령은 또한 “정보화 시대를 맞이해서 국가 디지털 인프라는 핵심적인 안보자산이자 국민 일상을 지탱하는 혈관과도 같은 것”이라며 “이번 화재가 국가 행정망 안전성을 획기적으로 높이는 전화위복의 계기가 되도록 근원적인 중장기 해결 방안을 조속하게 마련해야 되겠다”고 강조했다. 그러면서 “필요한 예산과 인력의 확충 역시 신속하게 추진해야 되겠다”고 덧붙였다.

전반적인 국가 시스템 운영 체계 점검도 지시했다. 이 대통령은 “전 부처가 나서서 최소한 안전 보안 시설에 관한 부분은 아예 밑바닥부터 원점에서부터 혹여라도 문제가 없는지 근본적인 조사를 전 시설에 대해 최대한 신속하게 조사해 보시기를 바란다”고 당부했다.

이 대통령은 “언제나 안전이나 보안 문제는 과하다 싶을 정도로 대비하는 게 맞다. 돈이 든다는 이유로, 또는 다른 불편함이 있다는 이유로 필요하지만 하지 않는 것은 결코 용인될 수 없는 일”이라며 “각 부처를 독려해 보안, 안전 문제를 원점에서부터, 기초부터 철저히 점검해 문제 요인이 있는지를 다 조사해 주시기 바란다”고 목소리를 높였다.