[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주시가 글로컬대학30에 최종 선정된 전남대와 조선대(조선간호대 통합)에 5년간 시비 2200억원을 추가 지원해 총 4천700억원을 투입한다고 28일 밝혔다.

글로컬대학30 사업은 ‘지역과 대학의 동반성장’을 목표로 대학 1곳에 1000억원 이상을 지원하는 지·산·학·연 생태계 구축 사업이다.

1·2차 공모에서 탈락했던 전남대와 조선대 등은 이날 교육부 추가 선정 발표로 글로컬대학30에 최종 합류했다.

광주시는 국비 2500억원(전남대 1000억원, 조선대 통합 1500억원)과 별도로 시비 2200억원(전남대 1200억원, 조선대 통합 1000억원)을 추가 지원하기로 했다.

시는 재정이 어려운 상황에서도 지역 발전을 위해서는 인재 양성 필수적이라고 판단, 글로컬대학에 과감한 지원을 결심했다고 설명했다.

시는 전남대에는 1200억원을 지원해 인공지능(AI) 연구혁신 협력 모델을 구축한다.

조선대와 조선간호대에는 약 1천억원을 투입해 광주 4대 특구(연구개발·기회발전·교육발전·문화예술)를 기반으로 한 ‘웰에이징 밸리’ 조성을 추진할 계획이다.

광주시는 교육, 연구·개발(R&D), 청년 취·창업 일자리 창출, AI 분야 석·박사 과정 등록금 지원 등에 광주시의 지원금이 활용돼 9대 전략산업 육성의 주춧돌 역할을 할 것으로 기대했다.

광주시는 지난해 전담 조직을 꾸려 지역 대학의 글로컬대학 선정을 지원해 성과를 낸 만큼, 앞으로도 사업 실행력을 높이기 위해 거버넌스 구축, 규제 개선 과제 발굴, 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 연계 등에도 나설 방침이다.

강기정 광주시장은 “이번 글로컬대학 선정은 대학의 경사일 뿐만 아니라 광주의 청년과 산업이 도약할 기회”라며 “대학에 5년간 4700억원의 예산을 투자해 정주형 교육, 좋은 일자리, 청년이 머무는 광주를 반드시 만들어내겠다”고 말했다.