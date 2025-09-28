“경북과 이재명 정부 관통하는 전략 마련, 지방선거 승리 견인”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 더불어민주당 경북도당은 28일 오전 경북도청 신도시 소재 스탠포드호텔에서 당원대회를 열고 임미애 국회의원(비례대표)을 차기 경북도당위원장으로 선출했다.

이날 대회에는 박지원 최고위원, 조승래 사무총장을 비롯한 당 지도부와 경북 지역 당원들이 참석했다.

도당위원장 선거에는 정용채 경북시민연대 상임대표, 이정훈 사단법인 기본사회 경북본부 상임대표, 임미애 의원 등 3명이 출마했다.

경북도당 선거관리위원회에 따르면 이번 선거는 지난 26~27일 권리당원 온라인 투표와 이날 진행된 전국대의원 온라인 투표를 합산한 결과, 임 의원이 권리당원 72.33%, 대의원 54.88%를 얻어 최종 득표율 68.84%로 당선됐다.

임 신임 위원장은 수락 연설에서 “경북을 숙주 삼아 기생하는 반민주적 내란정당과 맞서 싸우고 있는 당원들이야말로 대한민국 민주주의의 수호자”라며 “내년 지방선거에서 반드시 승리해 이재명 정부의 성공을 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

그는 또 “경북 지역 국정과제가 차질 없이 추진되도록 국비 예산 확보와 현안 해결에 매진할 것”이라며 “경북과 이재명 정부를 동시에 관통하는 전략을 마련해 내년 지방선거 필승을 이끌겠다”고 강조했다.

경북 영주 출신인 임 위원장은 의성군의원과 경북도의원을 거쳐 2022년 경북도당위원장을 지낸 바 있다.

제22대 총선에서는 비례대표로 국회에 입성해 APEC정상회의 지원특위 위원, 국회 산불피해지원대책특위 간사, 예산결산특별위원회 위원 등으로 활동하고 있다.