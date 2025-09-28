“장애·복구 현황 설명 소통체계 구축할 것” “금융·택배·교통 생활 밀접 분야 민간과 협력” 근본적 보완책 마련 지시…“명절 불편함 없도록”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 28일 “정부에 신속한 시스템 복구와 가동, 국민 불편 최소화에 모든 역량을 집중해 달라”고 지시했다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 오후 서울 용산 대통령실에서 브리핑을 열고 “이 대통령은 오늘(28일) 오전 비서실장, 국가안보실장 등 주요 참모들과 함께 대전 국가정보자원관리원 화재 관련 긴급 비상대책회의를 가졌다”면서 이같이 전했다.

이날 회의는 1시간 가량 국가위기관리센터장의 보고 후 논의로 이어졌다.

이 대통령은 보고를 받은 뒤 “주요 정보 시설의 화재로 국민께 큰 걱정과 불편을 드린 것이 우려된다”며 “높은 시민의식으로 차분하게 대응해 주고 계신 데 대해 국민께 감사의 뜻을 전한다”고 했다.

이 대통령은 이어 “국민께 화재로 인한 장애 및 복구 현황을 숨김없이 설명하는 소통체계를 구축하여 국민의 궁금증과 애로사항을 해소하라”고 강조했다.

또한 이 대통령은 “정부 시스템 이용이 원활치 않아 발생하는 국민 불편을 최소화하기 위한 대체 방안을 빈틈없이 마련해 국민들께 안내하라”며 “특히 이번 화재로 인해 납세 등 행정상 의무를 이행하지 못하는 국민들이 불이익을 받지 않도록 각별히 챙기라”고 지시했다.

강 대변인은 “아울러 (이 대통령은) 금융·택배·교통 등 국민 생활과 밀접한 분야에서 피해가 발생하지 않도록 민간과도 긴밀한 협력체계를 구축해 대응에 만전을 기할 것을 강조했다”고 전했다.

이 대통령은 이날 신속한 장애 복구와 함께 이중 운영 체계를 비롯한 근본적인 보완책 마련도 지시했다.

강 대변인은 “이 대통령은 2023년 발생한 전산망 장애 이후에도 이중화 등 신속한 장애 복구 조치들이 제대로 마련되지 않은 것을 지적하면서, 향후 이런 일이 재발하지 않도록 대책을 수립하고, 확실하게 집행해야 한다고 말했다”고 했다. 또한 거버넌스를 포함한 구조적 문제 해결 방안을 신속하게 보고할 것을 주문했다.

이 대통령은 끝으로 “추석 명절을 코앞에 두고 있는 만큼, 국민들이 명절을 지내는 데 불편함이 없어야 할 것”이라며 “국무총리와 행안부 장관은 물론 각 부처 장관과 공직자들이 비상한 자세로 사고 수습에 만전을 기해 달라”고 당부했다.