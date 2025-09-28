[헤럴드경제=이정환 기자] 이번 주 미국 증시 투자자의 시선은 두가지다. 바로 연방 정부의 셧다운(일시 업무정지) 가능성과 고용보고서다.

우선 미 연방 의회는 오는 30일까지 셧다운 시한 안에 단기 지출법안(임시 예산안·CR)을 통과시켜야 만 한다. 만일 통과가 이뤄지지 않으면 연방 정부는 말 그대로 문을 닫게 된다. 또한 주요 경제지표도 나오지 않는다. 사실상 ‘투자 나침반’이 사라지게 된다.

셧다운이 되면 단기적으로 리스크 회피 심리가 강해지는 경향이 있어 증시에 부담이 될 수도 있다.

벨웨더 웰스의 클라크 벨린 최고 투자책임자(CIO)는 “셧다운은 단기적으로 변동성을 일으킬 수 있지만, 역사적으로 시장을 크게 움직이는 사건은 아니었다”면서 “대부분 막판에 피하거나 빠르게 해결됐기 때문”이라고 설명했다.

셧다운을 피하게 된다면 투자자들의 시선은 10월 3일에 나오는 9월 월간 고용보고서로 쏠린다.

고용 지표가 나쁘다면 연방준비제도(연준·Fed)의 정책금리 인하 기대감이 커지면서 증시를 부양할 수 있는 요소가 된다. 그렇다고 너무 나쁘게 나온다면 경기침체 우려를 촉발할 수도 있다. 증시 강세를 위해서는 ‘스위트 스폿’이 나와야만 하는 상황이다.

비농업 고용은 계절 조정 기준으로 전달 대비 3만9000명 증가했을 것으로 추정된다. 실업률은 4.3%로 점쳐진다.

엠파워 인베스트먼츠의 수석 투자 전략가인 마르타 노튼은 “만약 고용이 상당히 강하게 나왔다면 시장은 ‘아니, 내 금리 인하는 어디로 간 거지’라고 반응할 수 있다”면서 “반대로 고용이 붕괴한다면 ‘경기침체 아닌가’라는 반응이 나올 것”이라고 했다.

EY-파르테논의 수석 이코노미스트인 그레고리 다코는 “강한 수치라고 하면 (신규 고용이) 15만명 이상이 아니라 5만명을 초과하는 것”이라며, 이 경우 금리 전망에 부정적인 영향을 줄 수 있다고 경고했다.

고용보고서 이외에는 오는 30일에 나오는 8월 구인·이직보고서(JOLTS)가 꼭 챙겨봐야 할 지표로 꼽힌다. 고용보고서가 나오기 전 노동시장에 대한 힌트를 줄지 관심이다. 특히, 구인 규모 증감 수준에 투자자의 이목이 쏠려 있다.

내달 1일 공개되는 오토매틱데이터프로세싱(ADP)의 9월 민간 고용보고서도 주목해야 한다. 투자자는 이를 통해 민간 고용 상황을 파악할 수 있다.

투자자는 같은 날 미국 공급관리협회(ISM)의 9월 제조업 구매관리자지수(PMI)도 마주치게 된다. 미국의 제조업 경기를 판단할 수 있는 지표다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌의 9월 제조업 PMI 확정치도 비슷한 시점에 나온다.

최근 시장이 고용지표에 민감한 만큼 2일에 나오는 주간 실업수당 청구 건수 보고서도 꼭 읽어봐야 한다. 마지막 거래일인 3일에 발표되는 ISM의 9월 서비스업 PMI, S&P 글로벌의 9월 서비스업 PMI 확정치도 시장에 줄 만한 지표로 꼽힌다. 서비스업은 미국 경제의 3분의 2를 차지한다.

연준 주요 인사의 연설도 예정돼 있다.

크리스토퍼 월러 연준 이사(29일), 베스 해맥 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재(29일), 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재(29일·10월 3일), 알베르토 무살렘 세인트루이스 연은 총재(29일), 래피얼 보스틱 애틀랜타 연은 총재(29일), 필립 제퍼슨 연준 부의장(30일·10월 3일), 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재(30일), 로리 로건 댈러스 연은 총재(30일·10월 2일) 등이 공개석상에 오른다.

10월은 역사적으로 증시에 충격이 꽤 있었던 달이다. 올해는 그렇지 않았지만, 통계적으로는 ‘최악의 6개월(5~10월)’의 마지막이 10월이다.

증시 밸류에이션도 높은 상황이다. 현재 주가를 앞으로 12개월 동안 거둘 주당순이익(EPS)으로 나눈 선행 주가수익비율(PER, S&P 500 기준)은 22배를 넘는다. 최근 10년 평균은 19배 정도다.

벨린 CIO는 통상적으로 9월의 증시가 약세였다는 점을 지목하며 “(올해) 주식시장은 역사적 약세를 거스르고 있다”면서 “다만, 10월은 변동성이 큰 달로 알려진 만큼 순탄하지 않을 수 있다”고 경계했다.

나이키는 오는 30일 실적(2026 회계연도 1분기)을 발표한다. 나이키의 주요 공장이 아시아에 있는 만큼 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책 영향을 어느 정도로 받았는지가 관심이다.