서초구와 해외우호도시 파리15구, 29일 서래마을에서 음악으로 하나되는 특별한 재즈콘서트 개최 청년예술인 재즈 공연팀 ‘진스’와 파리15구 아코디언 연주자 ‘샤를 키니’의 협연 무대 이어져

[헤럴드경제=박종일 선임기자]“서초구와 파리15구가 문화예술로 가까워지고, 서래마을 거주하는 프랑스인들과 구민들이 어우러져 시원한 가을밤의 뜻깊은 추억을 만들 수 있길 바란다”

전성수 서초구청장이 29일 오후 6시 서래마을 파리15구 공원에서 해외우호도시인 프랑스 파리15구와의 문화예술 교류의 일환으로 가을밤 특별한 ‘재즈 콘서트’를 개최한다며 한 말이다.

이번 공연은 서초구 청년예술인 재즈팀 ‘진스’와 프랑스 파리15구를 대표하는 아코디언 연주자 겸 작곡가 ‘샤를 키니’가 협연하는 무대로 꾸며진다. ‘샤를 키니’는 파리 국립고등음악원(CNSM de paris)을 졸업하고 활발히 활동 중인 재즈 아티스트로 27일 개최되는 ‘2025 서리풀뮤직페스티벌’ 메인무대인 ‘클래식의 밤’에서 공연을 마친 뒤 29일 서래마을 파리15구 공원에서 국경을 초월한 음악의 감동과 교감의 순간을 선사할 예정이다.

특히 이번 콘서트에서는 프랑스 샹송을 재즈로 편곡한 무대부터 한국 청년예술인의 재즈 창작곡, 두 팀의 협주까지 다채로운 프로그램이 마련되어 있어 한국의 젊고 활기찬 재즈 에너지와 프랑스 특유의 감성이 어우러지는 풍성한 음악적 시너지가 기대된다.

구는 지난해 프랑스 파리15구 재즈 아티스트인 ‘로르제링거’와 함께 재즈 콘서트를 개최한 바 있다. 당시 서초구 청년예술인 ‘애쉬’와의 협연 무대를 통해 약 100여 명의 서래마을 거주 프랑스인들과 구민들에게 큰 호응을 얻으며 성황리에 공연을 마쳤다.

전성수 서초구청장은 “이번 콘서트를 통해 서초구와 파리15구가 문화예술로 더욱 가까워지고, 서래마을에 거주하는 프랑스인들과 구민들이 함께 어우러져 시원한 가을밤의 뜻깊은 추억을 만들 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.