[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 다음달 24일부터 26일까지 3일간 포항시에 있는 만인당과 잔디광장 일원에서 ‘제12회 경북도 평생학습박람회–2025 포항’을 개최한다고 28일 밝혔다.

이번 박람회는 경북교육청과 경북도가 공동 주최하고 포항시와 포항교육지원청·경북도교육청 정보센터·경북도평생교육진흥원이 공동 주관한다.

행사 기간에는 홍보체험관, 학습동아리 경연대회, 작품전시회, XR 기술을 활용한 체험관 등 다양한 프로그램이 운영된다.

특히 거대 타이탄 로봇 퍼포먼스가 마련돼 관람객들에게 색다른 볼거리를 제공할 예정이다.

또 경북도 어르신 골든벨 대회, 전국 청소년 하브루타 토론대회, 토크 콘서트 등 남녀노소가 함께 어울리며 배움의 즐거움을 나눌 수 있는 장도 펼쳐진다.

임종식 경북교육감은 “이번 박람회는 세대를 넘어 함께 배우고 즐길 수 있는 축제의 장”이라며 “참여하신 모든 분들이 평생학습의 의미를 되새기고 풍성한 체험과 볼거리를 즐기시길 바란다”고 말했다.