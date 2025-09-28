[헤럴드경제=정목희 기자] ‘잘 잊히는 기억’도 감정과 연결되면 더 오래 보존된다는 연구 결과가 나왔다.

보스턴대 라인하르트 신경과학 연구실 박사과정생 리오 린은 2년 전 뉴햄프셔 여행길에서 다람쥐들이 나무 사이를 뛰노는 모습을 잠시 지켜봤다. 그는 이 “장난스러운 순간”을 또렷하게 기억했고, 하루가 끝날 무렵 동료들과 함께 지나쳤던 농장의 동물들까지 생생히 떠올릴 수 있었다.

린은 “평소라면 잊어버렸을 장면들이 유독 선명했다”며 “뇌는 왜 어떤 순간은 오래 기억하고, 어떤 순간은 쉽게 잊어버릴까?”라는 의문을 품게 됐다고 말했다.

25일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)에 따르면, 보스턴대 연구진은 약 650명을 대상으로 진행된 연구를 분석한 결과 뇌가 중요한 경험과 연결된 기억을 선택적으로 강화한다는 사실을 확인했다. 연구진은 이를 ‘기억 강화 효과’라고 불렀다.

즉, 일상적인 사건처럼 쉽게 사라질 기억도 감정적이거나 보상적인 순간과 연결되면 오래 보존될 수 있다는 것이다.

공동 연구자인 로버트 라인하르트 교수는 “기억은 단순히 수동적으로 기록되는 것이 아니다. 뇌는 무엇이 중요한지를 스스로 판단하며, 감정적인 사건은 이미 지나간 기억을 다시 불러와 안정화할 수 있다”고 설명했다.

연구팀은 참가자들에게 중립적인 이미지와 현금 보상과 연결된 이미지를 보여주고, 다음 날 예고 없이 기억력을 검사했다. 일부 실험에서는 약한 전기 충격과 관련된 이미지도 활용됐다.

그 결과, 참가자들은 보상이나 충격 같은 감정적 사건 직전에 있었던 ‘취약한 기억’을 더 잘 떠올렸다. 특히 시각적 단서나 색상처럼 사건과 닮은 점이 있을 때 효과가 더욱 두드러졌다.

또 중요한 사건이 일어난 뒤에 경험한 중립적 기억도 상대적으로 더 잘 보존되는 것으로 나타났다. 다만 기억 자체가 이미 강한 감정적 의미를 담고 있는 경우에는 효과가 크게 나타나지 않았다.

영국 글래스고대 인지신경과학자 마리아 윔버 교수는 “기억은 정적인 이미지가 아니라 역동적이며, 이후 어떤 일이 일어나느냐에 따라 달라진다”고 평가했다.

연구진은 이번 실험 결과가 교실 수업 방식이나 치매 환자의 기억 돌봄에 활용될 수 있다고 본다. 예컨대 학생은 역사 수업이 퍼즐 풀이 같은 보상 경험과 연결될 때 내용을 더 잘 기억할 수 있고, 치매 환자는 안경을 어디에 두었는지 같은 ‘잘 잊히는 기억’도 좋아하는 노래나 가족사진과 연관되면 더 오래 간직할 수 있다는 것이다.