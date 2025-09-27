“대부분 광주센터 입주해 정상 작동”

[헤럴드경제=김은희 기자] 여성가족부는 대전 국가정보자원관리원 화재와 관련해 아이돌봄시스템의 회원가입 실명인증·결제, 성범죄자 알림e의 주민등록번호 본인인증 등 일부 부가 기능에서 장애가 발생 중이라고 27일 밝혔다.

여가부에 따르면 여가부 홈페이지와 소관 행정정보시스템은 모두 국가정보자원관리원 광주센터에 입주해 있어 대부분 정상 작동 중이다.

다만 대전센터를 통해 처리하는 일부 부가 기능은 멈춘 상황이다. 아이돌봄시스템과 성범죄자 알림e의 일부 기능과 더불어 행복e음 연계사업인 생리용품 바우처 결제, 청소년증 재발급 온라인 신청 등이 제한되고 있다.

여가부는 전날 화재 직후 비상대응체계를 가동하고 정구창 차관 주재 상황점검을 실시했다. 이날은 원민경 장관 주재로 긴급회의를 열었다.

여가부는 홈페이지와 각 소관 시스템에 관련 상황을 안내하고 있다. 일단 아이돌봄시스템의 실명인증을 사후에 가능하도록 전환하고 이용금액은 가상계좌 입금 방식을 사용하도록 했다.

성범죄자 알림e는 휴대전화 등 다른 인증 방식을 활용하도록 안내하고 있다. 생리용품 바우처와 청소년증 재발급 신청은 복지부 행복e음·복지로와 연계돼 있어 복구 상황을 모니터링 중이다.

원 장관은 “관련 시스템이 정상화할 때까지 후속 조치를 차질 없이 추진해 국민 불편을 최소화하겠다”고 전했다.