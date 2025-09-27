정부24·무인민원발급기 등 전자민원 서비스 중단 시민 불편 최소화를 위해 오프라인 접수·대체 수단 마련

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 국가정보자원관리원 화재로 주요 행정정보시스템이 마비되면서 전국적으로 민원 처리 차질이 빚어지고 있다. 경북 포항시 역시 시민 불편이 확산할 우려 속에 27일 긴급 대책회의를 열고 대응 체제에 돌입했다.

시스템 중단으로 정부24, 무인민원발급기 등 각종 전자 민원 서비스가 멈춰서면서 행정 공백이 현실화했다.

이날 회의에서 포항시는 ▲민원 불편 최소화 ▲대체 서비스 제공 ▲장기화 상황 대비 등 비상 대응 방안을 집중 논의했다.

장상길 부시장은 “시민들의 일상적 행정서비스가 중단되는 초유의 상황”이라며 “현장에서 즉시 대체할 수 있는 수단을 마련하고, 불편을 실시간으로 파악해 선제적으로 조치하라”고 강조했다.

회의에서는 ▲시 홈페이지·SNS를 통한 민원 안내 강화 ▲정부24·무인민원발급기 중단에 따른 오프라인 접수 확대 ▲비상 연락망 가동 ▲관계기관과의 협조 체계 구축 등이 논의됐다.

포항시는 “시스템 정상화 시점이 불투명한 만큼, 시민 불편이 장기화할 수 있다”며 “중앙부처와 경상북도와 긴밀히 협력해 행정 공백을 최소화하겠다”고 밝혔다.