고용24, 고용·산재보험 토탈서비스 등 정상 운영

[헤럴드경제=김은희 기자] 지난 26일 밤 대전 국가정보자원관리원에서 발생한 화재로 고용노동부 홈페이지와 근로감독관 인트라넷인 노사누리, 노동위원회 업무시스템인 노사마루 등 주요 전산시스템의 가동이 중단됐다.

노동부는 27일 김영훈 장관을 본부장으로 하는 비상대응본부를 구성하고 대응 방안을 모색하고 있다고 밝혔다.

노동부에 따르면 고용24, 고용·산재보험 토탈서비스, 자격정보시스템 등은 정상 운영 중이나 정부시스템 연계서비스는 일부 제한되고 있다.

이날 오후 노동부는 권창준 차관을 주재로 긴급 점검 실무회의를 열고 상황을 점검한 뒤 대체할 수 있는 수단 마련 등을 논의했다. 노동부는 김 장관 주재로 추후 회의를 열어 주말 내 대국민 서비스의 공백을 최소화하는 방안을 마련한다는 방침이다.

김 장관은 “무엇보다 국민의 불편을 최소화하는 것이 중요하다”며 “국민이 서비스 이용에 차질이 없도록 가용한 자원을 총동원해 필요한 조치를 신속히 할 것”이라고 전했다.