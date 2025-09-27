매출 전년比 200% 성장 DW-EGF 성분으로 피부 고민 맞춤 솔루션 제시

디엔코스메틱스의 더마코스메틱 브랜드 ‘이지듀(Easydew)’가 올해 1~7월 누적 매출 1000억원을 넘어섰다. 이는 전년 동기 대비 약 200% 성장한 수치로, 연간 기준으로 최대 매출 기록을 세울 것으로 기대된다.

이번 성장은 주력 제품 경쟁력과 유통 채널 다각화 전략이 맞물린 결과로 분석된다.

먼저 대웅제약의 국내 1호 바이오 신약 ‘DW-EGF(고활성 상피세포 성장인자)’를 기반으로 한 ‘기미앰플’과 ‘기미쿠션’을 전면에 내세워 시장 점유율을 확대했다. 기미앰플은 임상시험을 통해 미백 및 피부 톤 개선 효과를 입증했다. 미백 기능성 성분과 결합해 피부 톤을 환하게 가꿔주며 소비자들 사이에서 ‘기미 고민 필수템’으로 자리 잡았다.

배우 한가인이 모델로 나선 기미쿠션은 커버력은 물론, 실제 기미 개선 효과까지 보여 차별화에 성공했다. 인체적용시험 결과 하루 사용만으로 짙은 기미 수와 면적이 각각 32%, 42% 감소한 것으로 나타났으며, 출시 이후 누적 400억원 이상의 판매고를 기록했다.

유통 채널에서도 성과가 두드러졌다. 올해 상반기 롯데홈쇼핑에서 뷰티 부문 1위 브랜드로 선정된 데 이어, 자사 온라인몰을 통한 신규 고객 유입과 높은 재구매율이 매출 상승을 견인했다. 시장조사기관 엠브레인 조사에서 기미·잡티 화장품 브랜드 중 ‘재구매율 1위’를 기록하며 충성 고객층도 확보했다.

이지듀는 국내 성과를 바탕으로 글로벌 시장 공략에도 속도를 내고 있다. 일본, 미국, 동남아시아 등 해외 시장을 중심으로 현지 맞춤형 전략을 강화하며 브랜드 입지를 확장할 계획이다.

이지듀 관계자는 “연매출 1000억원 조기 돌파는 소비자 신뢰가 만든 결과”라며 “DW-EGF의 효능을 앞세워 글로벌 시장에서도 경쟁력을 확보해 한국을 대표하는 더마코스메틱 브랜드로 성장하겠다”고 말했다.