[헤럴드경제=박종일 선임기자] 마포구(구청장 박강수)가 지역 소비를 촉진하고 소상공인의 배달 수수료 부담을 줄이기 위해 9월 29일 오전 10시부터 총 12억 5000만 원 규모의 ‘마포 배달전용상품권(마포땡겨요상품권)’을 발행한다.

소비자 최대 30% 혜택

‘마포땡겨요상품권’은 공공배달앱 ‘땡겨요’ 전용 모바일 상품권으로, ‘서울페이+’ 앱에서 15% 할인된 금액으로 구매할 수 있다. 1인당 월 20만 원 한도 내에서 구매 가능하며, 보유 한도는 최대 100만 원이다.

특히 소비자는 △상품권 15% 선할인 △결제금액의 10% 페이백 △5% 땡겨요 포인트 적립 등 최대 30%에 달하는 혜택을 받을 수 있다. 페이백은 결제월 기준 다음 달 20일에 지급되며, 포인트는 주문 즉시 적립된다.

소상공인 부담 완화

가맹 음식점에는 민간 배달 플랫폼보다 낮은 2%의 중개수수료가 적용된다. 광고·입점 비용도 전액 무료이며, 정산이 빠르게 이뤄져 소상공인의 실질적 매출 증대에 도움이 될 전망이다.

간편한 사용·환불 가능

상품권은 ‘땡겨요’ 앱 내에서 마포구 소재 가맹 음식점 주문 시 결제 단계에서 선택해 사용할 수 있다. 액면가의 60% 이상 사용 시 환불 가능하며, 전액 미사용 시 구매 취소도 허용된다.

박강수 구청장 “체감형 혜택·실질적 매출 효과 기대”

박강수 마포구청장은 “최근 발행된 마포사랑상품권이 3시간 만에 완판되며 구민들의 호응을 확인했다”며 “이번 상품권 역시 구민들께는 체감도 높은 혜택을, 소상공인에게는 매출 향상 효과를 안겨줄 것으로 기대한다”고 말했다.

상품권 구매 문의는 서울페이+ 고객센터, 사용 관련 문의는 땡겨요 고객센터에서 가능하다.