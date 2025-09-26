유엔총회 참석 3박5일 美뉴욕 방문 마무리 민생 점검…여야 대치 정국 해법도 고심

[헤럴드경제=신혜원 기자] 이재명 대통령은 25일 유엔총회 참석을 위한 3박 5일간의 미국 뉴욕 방문 일정을 마치고 서울공항을 통해 귀국했다.

이 대통령은 첫 유엔총회 기조연설을 통해 12·3 비상계엄 사태를 극복한 ‘민주주의 대한민국’의 국제사회 복귀를 알리고 글로벌 책임 강국으로서의 위상을 제고했다.

한반도 긴장 해소를 위한 포괄적 해법을 담은 ‘엔드 이니셔티브’를 공개하고, 세계 금융의 중심지인 월가에서 한국 투자 유치를 위한 세일즈에 나서기도 했다.

최대 현안인 관세협상과 관련해서는 스콧 베선트 미국 재무부 장관을 접견해 국익을 해치지 않는 협상 조건이 필요하다는 한국 정부의 입장을 직접 전달했다.

다만 도널드 트럼프 미국 대통령과의 만남은 다음 기회로 미뤄졌다.

한 달 뒤인 10월 말 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 한미정상회담이 이뤄질 가능성이 있다. 이 대통령은 다음 회담을 계기로 관세협상의 진전을 이뤄내기 위해 귀국 후 APEC 정상회의 준비에 총력을 기울일 것으로 예상된다.

국내적으로는 긴 추석 연휴를 앞두고 민생을 점검하고, 정부조직법 개정과 조희대 대법원장 청문회 등을 둘러싸고 여야 대치가 가팔라지는 상황에서 협치를 되살릴 실마리를 찾는 것도 과제로 꼽힌다.