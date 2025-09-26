[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시가 26일 시청 부시장실에서 ‘영주 도심 관광거점 통합 개발사업 기본 구상 용역’ 착수보고회를 개최하고, 도심 활성화를 위한 본격적인 행보에 나섰다.

이번 보고회에는 유정근 영주시장 권한대행과 도시건설국장, 도시과장, 용역사 관계자 등이 참석해 사업 추진 방향과 구체적 계획을 논의했다.

이번 사업은 가흥신도시, 가흥공원, 구학공원, 구성공원, 문화의 거리 등을 연계하여 도심 내 주요 공원과 문화자원을 하나의 관광거점으로 조성하는 것을 목표로 한다.

또한 랜드마크 시설 개발을 통해 도심 재생과 도시 인지도 강화, 관광 인프라 확충으로 이어지는 지속 가능한 성장 기반 마련을 추진한다.

특히, 도시와 공원을 연결하는 보행교 설치, 전망 타워와 광장 조성 등이 검토되고 있어 향후 지역경제 활성화와 상권 개선에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

영주시는 이번 기본 구상 용역을 통해 구체적 방향을 도출한 뒤, 내년에는 마스터플랜 용역을 착수해 단계적으로 사업을 추진할 계획이다.

유정근 영주시장 권한대행은 “이번 용역은 영주시 도심 관광 활성화를 위한 출발점”이라며 “공원과 문화자원을 연계해 도시 관광의 매력을 높이고, 지역경제 활성화와 발전의 새로운 동력을 만들어가겠다”고 밝혔다.

이어 “현재는 다양한 가능성을 검토하는 구상 단계이며, 이번 구상을 바탕으로 내년에는 체계적인 마스터플랜 용역을 추진하겠다”고 덧붙였다.