[헤럴드경제(안산)=박정규 기자]안산도시공사(사장 허숭)는 안산시상권활성화재단(대표 송해근)과 관내 상권 회복과 지역경제 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다.

25일 체결한 협약은 양 기관이 상권 활성화 정책과 사업 추진 경험, 실행 전략 등을 공유하고, 우수사례를 바탕으로 지역경제 활성화에 힘을 모으기 위해 마련됐다.

협약에는 ▷안산시 지역경제 활성화를 위한 협력 ▷상권친화형 도시 조성을 위한 공동 노력 ▷주요 행사 시 상호 참여를 통한 네트워크 확대 및 홍보 지원 ▷기타 양 기관이 필요하다고 판단하는 사업 발굴 등이 포함됐다.

양 기관은 세부 사업계획을 상호 협의해 수립하고, 원활한 협약 이행을 위해 필요 시 실무협의회를 구성하기로 했다.

이날 안산도시공사 본사에서 열린 협약식에는 허숭 안산도시공사 사장과 송해근 안산시상권활성화재단 대표이사 등이 참석해 상호 협력 방안과 지역경제 활성화를 위한 주요 과제를 논의했다.

협약을 통해 안산시가 상권친화형 도시로 자리매김할 수 있는 토대를 마련하고, 앞으로도 지속적인 협의와 협력을 이어가며 지역경제 활성화 정책을 적극 실천해 나갈 계획이다.

송해근 대표는 “안산도시공사와 함께 안산시 상권의 경쟁력을 높이고, 소상공인과 지역사회가 함께 성장할 수 있는 기반을 마련하겠다”고 밝혔다.

허숭 사장은 “이번 협약을 통해 양 기관이 긴밀히 협력하여 상권과 지역경제가 활력을 되찾을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.