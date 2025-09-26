LGD, 4년 만에 연간 흑자 전환 성공 전망 삼성D, 내년 3분기 8.6세대 OLED 양산 예정

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성디스플레이와 LG디스플레이 모두 하반기 실적에 대해서 “긍정적”이라는 기대치를 밝혔다. 삼성디스플레이는 내년 3분기께 8.6세대 OLED(유기발광다이오드) 양산 예정이라 밝혔고, LG디스플레이 또한 8세대 OLED에 대해 “투자 가능성이 열려있다‘고 설명했다.

이청 삼성디스플레이 사장은 26일 서울 송파구 롯데호텔월드에서 열린 ‘제16회 디스플레이의 날 기념식’에 앞서 기자들과 만나 “전통적으로 하반기는 디스플레이에 나쁘지 않은 시기”라며 “저희의 주요 고객들이 하반기에 제품을 많이 내시기 때문에 실적도 긍정적으로 내다보고 있다”고 답했다.

정철동 LG디스플레이 사장 또한 “상반기도 많이 개선됐지만 하반기는 상반기 이상의 개선이 있을 것이라고 생각한다”며 “연간 흑자에 대해서도 시장의 기대치에 부합할 수 있도록 최선을 다하고 있다”며 연간 턴어라운드에 대한 자신감을 내비쳤다. LG디스플레이는 올해 4년 만에 연간 흑자 전환에 성공할 것으로 전망된다.

다음세대 OLED에 대한 질문도 이어졌다. 이청 삼성 사장은 ‘폴더블폰 양산 준비가 잘 되고 있는지’에 대한 질문에 “잘 준비하고 있다”며 “8.6세대 OLED는 내년 3분기 정도에 양산이 예정돼 있으며, 현재까지는 순항 중”이라고 강조했다. 삼성디스플레이는 2026년 양산을 목표로 지난 2023년 8세대 OLED 라인에 2026년까지 4조1000억원을 투자할 계획이라고 밝힌 바 있다.

정철동 사장은 8세대 OLED에 대해 “그 사업이 정말 필요한 건지, 경쟁사들이 투자하는 경쟁 구도도 고려해야 하고, 저희들의 재무 관계도 있기 때문에 여러 관점에서 들여다보고 있다”면서도 “LG디스플레이가 가지고 있는 인프라를 활용할 수 있는 방안과 여러 투자를 검토 중”이라고 설명했다.

최근 삼성전자가 출시한 ‘마이크로 RGB TV’가 패널 시장에 미칠 영향에 대해서는 “그것도 결국 LCD(액정표시장치) 기술이기에 자발광 기술인 OLED의 화질은 따라올 수 없다고 생각한다”며 “OLED는 OLED로 따라올 수 없는 기술이라고 생각한다”고 자신감을 비쳤다.

제 10대 한국디스플레이산업협회장이기도 한 이청 사장은 세제 혜택의 일관성을 강조했다. 이 사장은 “(중국과) 경쟁하는 입장에서 투자를 할 때 세제 혜택이 일관되게 이어지는 것이 굉장히 중요하다”고 강조했다.

이어 “반도체 업계 다음으로 디스플레이 업계가 인력이나 기술유출이 많다”며 “기술유출이 한 번 일어나면 굉장히 큰 손실을 입기 때문에 정부가 확실하게 도움을 주셨으면 한다”고 덧붙였다. 이 사장은 최근 삼성디스플레이가 중국 최대 디스플레이 제조사 BOE와의 특허 소송에서 승소한 것에 대해선 “디스플레이 업계는 물론 고객사들도 ‘공정한 경쟁’을 굉장히 원하는 분위기”라고 언급하기도 했다.

이 사장은 축사를 통해 “국가 간, 기업 간 패권 경쟁이 더욱 심화되고 있고 디스플레이 역시, 생존을 걸고 치열하게 경쟁하고 있다”며 “위기는 늘 기회와 공존한다고 생각한다. 특히 ‘AI’와 ‘로봇’이 첨단산업, 특히 디스플레이에 있어 위기를 기회로 전환할 수 있는 강력한 도구가 될 것”이라고 강조했다. 이 사장은 지난 3월 한국디스플레이산업협회장 취임식에서 “OLED는 LCD와 같은 전철을 밟지 않겠다”고 강조한 바 있다.