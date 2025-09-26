[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도농수산진흥원은 24일부터 26일까지 서울광장 일대에서 열린 ‘2025년 추석맞이 서로장터’에서 G마크 홍보부스를 성공적으로 운영했다고 26일 밝혔다.

이번 서로장터에는 전국 130여 개의 다양한 부스가 운영되었으며, 경기도농수산진흥원은 경기도에서 생산되는 우수 농특산물에 대해 경기도지사가 품질을 인증하고, 인증 농가와 업체에 고유 브랜드 사용 권한을 부여하는 G마크 제도를 알리기 위해 별도의 홍보부스를 마련했다. 부스에서는 G마크 전시물품을 전시하고, 방문객을 대상으로 G마크 인식도 조사를 실시했으며, 참여자에게 G마크 인증 상품으로 구성된 다과를 제공해 자연스럽게 체험할 수 있도록 했다.

이번 홍보부스 운영에는 소비자시민모임이 함께 참여해 방문객과의 소통을 강화하고, G마크 제품의 안전성과 품질, 그리고 경기도 농수산물의 신뢰성을 직접 전달했다. 참여자들은 G마크 인증 과정과 경기도 농식품 우수성에 대해 배우며, G마크 제품을 시식하고 비교해보는 시간을 가지며 긍정적인 반응을 보였다.

최창수 경기도농수산진흥원장은 “이번 G마크 홍보부스를 통해 경기도 농수산물의 안전성과 품질을 널리 알리는 동시에, 도민들이 믿고 구매할 수 있는 환경을 조성하는 데 성공했다”며 “앞으로도 G마크 인증 제도를 활성화하고, 도민이 안심하고 소비할 수 있는 안전한 먹거리 문화를 확산하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

경기도농수산진흥원은 앞으로도 도내 생산자와 소비자를 연결하는 다양한 홍보 활동과 체험 프로그램을 지속적으로 운영하며, 경기도 우수식품(G마크)의 신뢰성을 강화하고, 도민에게 안전하고 믿을 수 있는 농식품을 제공하기 위한 노력을 이어갈 계획이다.