[헤럴드경제=박세정 기자] “영화관 데이트 한 번 하면, 티켓에 간식비까지 5만원은 그냥 깨진다”

‘넷플릭스 보면 무제한으로 보는데, 딱 한 편 보고 이 돈을 쓰는게 너무 아깝다”

넷플릭스의 영향으로 영화관이 말 그대로 ‘초토화’가 됐다. 국내 뿐 만 아니라 이는 세계적인 추세다. 한국에서 문을 닫는 극장이 속출하는 가운데, 국내 대표 ‘영화 명가’인 CJ CGV가 결국 미국 영화관 사업을 완전히 접었다.

미국 CGV는 지난 21일(현지시간)을 끝으로 CGV 로스앤젤레스(LA) 지점을 영구 폐쇄했다. CGV LA지점은 북미에 마지막으로 남아있는 지점이다. 마지막 지점까지 문을 닫게 되면서 CGV는 15년 만에 미국 내 극장 사업을 전면 중단하게 됐다.

CGV는 지난 2010년 북미로 극장 사업을 확장하면서 2010년 6월 3개관 600석을 갖춘 LA점을 열었다. 2017년 1월엔 8개관, 1187석을 갖춘 부에나파크점을 추가로 개관했다. 2021년 9월에는 샌프란시스코 중심가에 특별관을 포함해 총 14개 상영관이 있는 대형 극장을 개관하며 북미에서 총 3개 관을 운영했다.

하지만 넷플릭스로 촉발된 콘텐츠 환경 변화와 코로나19 사태까지 맞물려 극장 이용객이 확 줄어들면서 샌프란시스코점은 2023년 2월, 부에나파크점은 지난 3월 폐점을 결정했다.

CGV 영화관은 이미 국내에서도 잇달아 문을 닫고 있다. CGV는 최근 북수원점, 송파점, 연수역점, 창원점, 광주터미널점, 청주율량점 등 직영점과 성남모란점, 정왕점, 천안시청점 등 위탁 지점의 영업을 종료했다. 올해 들어서만 무려 12곳을 폐점했다.

넷플릭스로 영화, 드라마 콘텐츠를 소비하는 패턴이 완전히 달라지면서 영화관 사업은 직격탄을 맞았다.

OTT 월 구독료가 영화 한 편 티켓값과 비슷하다. 영화관에 한번 가면 영화표 및 간식 비용을 합쳐 1인당 3만원의 비용이 들어간다. 이럴 바에는 집에서 편하게 넷플릭스를 마음껏 보는 게 낫다고 생각하는 사람들이 많다. 가격 대비 만족도가 떨어진다는 평가가 나오는 것도 같은 이유다.

영화진흥위원회에 따르면 올해 상반기까지 총 관객 수는 약 4250만 명에 불과해 올해 연간으로 보면 지난 2005년 이후 처음으로 총 관객 수가 1억 명을 넘지 못할 것으로 보인다.

영화관 시장 자체가 흔들리면서 국내 기대작들도 줄줄이 흥행 참패를 면치 못하고 있다. 1000만 기대작이었던 ‘거룩한 밤: 데몬 헌터스’은 관객 수 77만 명에 그치며 흥행에 참패했다. 손익분기점(200만 명)도 넘지 못했다.

단일 영화 규모로는 최고 수준인 제작비 300억원이 투입된 ‘전지적 독자 시점’도 누적 관객이 106만명에 그쳤다. ‘전지적 독자 시점’은 손익분기점이 600만명이다. ‘악마가 이사왔다’도 관객 수가 42만명에 그치며 손익분기점(약 170만명)을 넘지 못했다.