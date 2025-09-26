삼성바이오로직스 -2.15%, 셀트리온 0.06% 바이오 종목 촉각, 현지 거점 마련 시 제한적

[헤럴드경제=유동현 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령의 수입 의약품 관세 부과 예고에 26일 국내 제약·바이오 종목의 주가 등락이 엇갈렸다.

한국거래소에 따르면 삼성바이오로직스는 전 거래일 대비 2.15% 내린 100만원에 거래를 마쳤다. 반면 셀트리온은 0.06% 오른 17만8000원에 장을 마감했다.

트럼프 대통령은 전날(현지시간) 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 “기업이 미국에 의약품 제조 공장을 ‘건설하고 있지’ 않다면, 2025년 10월 1일부터 모든 브랜드 의약품(특허가 만료된 오리지널 의약품을 복제한 의약품 중 특정 상표명으로 판매되는 제품) 또는 특허 의약품에 대해 100%의 관세를 부과할 것”이라고 밝혔다.

이어 “‘건설하고 있다’는 것은 ‘착공’ 또는 ‘공사 중’을 의미한다”며 “따라서 (공장) 건설이 시작됐다면 이 업체들의 의약품에는 관세가 부과되지 않는다”고 덧붙였다.

이에 국내 제약·바이오 업계는 촉각을 곤두세우고 있다. 다만 현지에 생산 거점을 마련한 기업은 관세 영향이 제한적일 것으로 내다봤다.

앞서 셀트리온은 지난 23일 글로벌 빅파마 일라이 릴리와 약 4600억원 규모의 미국 뉴저지주 브랜치버그의 바이오의약품 생산 공장 인수 계약을 체결했다고 밝힌 바 있다.

이지원 흥국증권 연구원은 전날 보고서를 통해 “미국 정부의 승인 및 제품 밸리데이션(Validation) 절차를 마무리하는데 최소 1년 이상이 소요될 것으로 예상하며, 이르면 2026년 말부터는 본격 생산을 개시할 수 있을 것으로 전망한다”고 했다. 그러면서 “이번 미국 생산시설 인수를 통해 셀트리온은 외부 CMO 및 물류 관련 비용을 획기적으로 절감 하고 갈수록 노골화하고 있는 미국우선주의 정책에 맞게 유연한 생산/판매 전략을 수립할 수 있게 됐다”고 했다.

위해주 한국투자증권 연구원은 앞서 보고서를 통해 “미국 의약품 관세 및 약가 인하 리스크로 주가 센티먼트는 악화됐지만 CDMO 기업들은 사상 최대 이익을 달성하고 있다”며 삼성바이오로직스에 대해 매수 유지를 밝혔다.

위 연구원은 “공통적으로 CDMO 기업들은 관세는 고객사가 부담하는 것이므로 손익에 미치는 영향은 제한적이라고 언급하고 있으며 삼성바이오로직스는 제외한 CDMO 기업들은 미국 공장 인수 또는 건설을 통해 성과를 창출하고 있다”고 했다.