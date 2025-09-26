100여개 업체 정산 최대 17일 앞당겨

[헤럴드경제=강승연 기자] 편의점 CU를 운영하는 BGF리테일이 추석을 맞아 중소 협력사를 대상으로 정산 대금을 조기 지급한다고 26일 밝혔다.

조기 지급 예정인 정산금은 총 200억원 규모다. 지급 대상은 CU와 상품과 물류 등을 거래하는 약 100여개의 업체다.

고물가·고금리·고환율 등 어려운 경제 상황에서 중소 협력사의 원활한 자금 집행을 돕고 상생경영 행보를 이어가기 위해 통상 월 중순에 지급되는 정산금을 최대 17일 가량 앞당겼다는 설명이다.

BGF리테일은 지난 2013년부터 현금 수요가 많은 명절을 앞두고 정산금을 사전에 지급해왔다. 협력사를 대상으로 상생협력펀드 기금 조성, 협력사 교육 프로그램, 우수 상품 발굴 및 판로 개척, 동반성장몰 도입 등 차별화된 상생 프로그램들도 운영하고 있다.

해외진출을 통해 협력사의 수출 기회를 넓히고 있다. 현재 몽골, 말레이시아, 카자흐스탄 등 700여개 해외 CU 점포를 통해 60여개 국내 중소 협력사가 직간접적으로 해외 시장에 진출했다. 최근에는 주류 직수출 등 새로운 판로 개척도 지원하고 있다.

이밖에도 BGF리테일은 공급망 ESG 진단 프로세스를 통해 중소협력사의 역량 강화 교육, 맞춤형 리스크 관리, 가이드라인 수립 등 다방면으로 협력사의 ESG 경영 실천을 지원할 예정이다.

손지욱 BGF리테일 커뮤니케이션실장은 “협력사와의 동반 성장이 최우선 가치”라며 “앞으로도 협력사를 위한 지원 제도와 투자를 강화해 어려운 환경에서도 함께 성장할 수 있는 상생경영을 이어갈 것”이라고 말했다.