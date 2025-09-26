한국생명공학연구원 대전 본원.[헤럴드DB]
한국생명공학연구원 대전 본원.[헤럴드DB]

▶소장급

▷ 노화연구소장 오두병

▶센터장급

▷노화연구센터장 이광표

▷면역치료제연구센터장 조희준

▷국가영장류센터장 홍정주

▷바이오산업협력센터장 김형철


nbgkoo@heraldcorp.com