‘중국국제산업박람회 2025’ 가보니 올해 ‘휴머노이드 로봇존’ 대폭 확대 팝콘 퍼주고, 노인 복약 안내도 가능 중국, 올 상반기만 2조7000억원 투입 사무실 임대료·세금 감면 전폭 지원

중국 상하이 국가컨벤션센터(NECC)에서 23~27일 열리는 ‘중국국제산업박람회(CIIF·Chinese International Industry Fair)’에서 ‘휴머노이드 로봇존(Humanoid Robot Zone)’은 지난해보다 대폭 확장됐다.

중국 당국이 올 상반기에만 140억위안(2조7500억원) 이상을 전폭 지원을 한 만큼, 인공지능(AI) 휴머노이드 로봇의 핵심 부품사부터 로봇 본체 제조사, 산업용 로봇업체까지 출격해 휴머노이드 로봇의 동작 기술을 뽐냈다.

휴머노이드 로봇(Humanoid Robot)이란 사람과 닮은 형태나 움직임을 가지도록 설계된 로봇을 말한다. 보통 두 팔과 두 다리를 갖추고 있으며, 얼굴이나 머리 모양까지도 사람과 비슷하게 구현한다. 이를 통해 인간과 유사한 방식으로 환경과 상호작용하게 하는 게 목적이다.

중국 미르데이터에 따르면, 중국 당국은 올해 상반기까지 휴머노이드 로봇 분야에서 약 77건의 투자 계약을 체결했다. 이는 작년 한 해 동안 총 67건의 투자 계약과 지원금 110억위안을 뛰어넘는 수치다.

중국 시아순(Siasun) 그룹의 협동로봇 자회사인 두코(Duco) 관계자는 “중국 당국의 휴머노이드 로봇 지원은 단순히 지원금을 넘어, 사무실 임대료를 일부 감면해주거나 개발 과정에서 지불해야할 세금 등을 감면해주는 방식으로 개발을 돕고 있다”고 전했다.

당국의 휴머노이드 로봇 지원이 커지자 산업용 로봇 전문 업체도 앞다퉈 뛰어들고 있다. 중국 선전에 위치한 산업용 협동로봇 제조기업 ‘두봇(Dobot)’의 경우 지난해 12월부터 휴머노이드 로봇사업에 본격 진출했다.

이 기업 관계자는 “현재 트렌드는 휴머노이드 로봇”이라며 “자사가 보유한 감속기를 이용해 단순 활동형 로봇에서 휴머노이드 로봇도 개발 중”이라고 밝혔다.

두봇 전시장에서는 휴머노이드 제품인 ‘ATOM’이 팝콘을 퍼서 컵에 담고 방문객들에게 나눠주는 동작을 시연했다. 165㎝의 ATOM은 한 팔에 최대 5㎏의 무게를 들 수 있어 양팔로는 10㎏의 무게도 들어 올릴 수 있다.

또 다른 중국 휴머노이드 로봇 업체인 ‘푸리에(Fourier)’는 전시장에서 휴머노이드 로봇 GR-2이 물건을 식별하고 옮기는 작업을 시연했다. 마치 봉제공장 라인처럼 하나의 로봇이 물건 박스를 다른 로봇에게 운반하면, 그 로봇은 박스 속 물건을 집어 들고 또 다른 로봇에게 전달하는 등 일사분란한 모습이 마치 자동화 공장에 온 듯 했다.

푸리에 휴머노이드 로봇은 “10만~50만 위안(1900만~9800만원)에 판매된다”고 관계자는 전했다.

푸리에는 교육용과 요양 목적의 휴머노이드 로봇을 개발 중이다. 푸리에 관계자는 지난해 10월부터 정식 예약 판매를 시작한 자사 휴머노이드 로봇 GR-2을 소개하면서 “대학 연구실에서 알고리즘을 통한 복잡한 계산을 휴머노이드 로봇이 대신 할 수 있는 제품을 만들고 있다”며 “요양 목적으론 실버타운에서 고령층에게 약 복용 시기를 알리거나, 사람과 간단한 대화를 할 수 있는 수준까지 구현했다”고 설명했다. 이어 “최대 5년 이내로 자사의 휴머노이드 로봇이 교육과 의료용을 넘어 실생활까지 적용할 수 있는 수준에 도달할 것이라고 본다”고 전망했다.

협동로봇 전문의 두코의 경우 이번 박람회에서 휴머노이드 로봇 부문으로 대상을 수상했다. 중국 최초의 7축 협업 로봇, 양팔 협업 로봇, 25㎏ 대형 하중 협업 로봇, 모바일 협업 로봇들을 개발한 이 기업은 이날 휴머노이드 로봇 ‘MR73A’을 선보였다.

해당 로봇은 차가 든 주전자를 한 손으로 들어 서로 다른 위치에 놓인 세 개의 찻잔에 물이 넘치지 않을 정도의 적당한 양을 붓고 있었다. 찻잔이 흘러넘치지 않을 정도로 물을 부은 이후 주전자를 원래 위치에 갖다 놓는 모습까지 시연되자 수십명의 방문객들이 몇초 만에 몰려들어 인기를 끌었다.

시연을 본 인도의 유튜브 크리에이터 디벤(33)은 “휴머노이드 로봇들의 시연 모습을 영상으로 올려 인도 전역에 보여주고 있다”며 “인도의 휴머노이드 로봇 기술력이 세계적인 수준에선 아직 부족한 실정이기 때문에 이 같은 영상을 통해 자국에서도 휴머노이드 산업에 대한 개발이 더 활발히 이뤄졌음 좋겠다”고 말했다.

지난 7월 출시된 MR73A는 아직 리모콘으로 로봇을 조종하는 타사 휴머노이드 로봇과는 달리, 알고리즘을 통해 입력값을 넣으면 로봇이 자체적으로 물건 운반 등의 특정 업무를 수행할 수 있다. 알고리즘을 통한 입력값을 주입해 휴머노이드 로봇이 자체적으로 구동할 수 있다는 점이 이번 박람회에서 휴머노이드 부문 대상을 타게 된 비결이라고 두코 측은 설명했다.

다만 이날 박람회에서 시연된 휴머노이드 로봇 대부분이 걷기나 물건 운반 등 기초적인 작업을 수행한다는 점에서 회의론도 나왔다.

독일에서 제조업 업체에 근무했다고 밝힌 방문객 천모(30) 씨는 “시연은 재미있게 봤지만, 휴머노이드 로봇의 가성비가 썩 좋아보이진 않는다. 아직 사람처럼 자연스럽게 걷는 수준의 로봇까진 시간이 더 걸릴 것 같다”고 말했다.

아직 사람 수준의 부드럽고 자연스러운 동작을 구사하는 휴머노이드 로봇을 개발하는 데에는 시간이 걸릴 것으로 보이지만, 중국 휴머노이드 기업들의 전망은 밝다.

미국의 투자은행(IB) 모건스탠리에 따르면 중국의 휴머노이도 로봇 특허 출원건이 지난 5년간 총 5688건으로 미국(1483건)을 크게 앞섰다. 또 2025년 하반기 중국에서 정부의 대규모 발주를 계기로 휴머노이드 로봇 도입이 본격화될 것으로 전망했다. 실제로 유비테크와 유니트리와 같은 중국 대표 로봇 기업들이 자동차·통신 대기업에 공급 계약을 체결하고 있다.

모건스탠리는 오는 2050년 미국이 7770만대의 휴머노이드 로봇을 보유할 것을 전망하는 반면, 중국은 같은 해 3억230만대로 약 4배 이상의 휴머노이드 로봇을 보유할 것으로 내다봤다.

글로벌 신용평가사 무디스 레이팅스는 “중국은 첨단 인공지능과 저비용 제조를 결합해 산업 전반에 스마트하고 합리적인 가격의 로봇을 공급하면서 로봇 강국으로 부상하고 있다”고 평가했다. 상하이=김영철 기자