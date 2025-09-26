KBS, CBS 이어 MBC까지 순천에 모여

[헤럴드경제=박대성 기자] 여수문화방송(MBC) 본사가 전남 최대 도시인 순천시로의 이전이 확정됐다.

노관규 순천시장과 이호인 여수MBC 사장은 26일 순천만국가정원 정원워케이션에서 여수문화방송주식회사와 문화 콘텐츠산업 활성화를 위한 투자협약을 체결했다.

협약식에는 노 시장과 이호인 여수MBC 대표이사 사장, 강문식 여수MBC 시청자위원회 위원장 등 30여 명, 기회발전특구 입주를 앞둔 애니메이션 앵커기업 ㈜로커스 홍성호 대표와 관계자들도 참석해 상호협력의 계기도 마련했다.

특히, 전국언론노조 문화방송본부 여수지부도 함께 참석해 협약의 의미를 더했다. 이번 여수MBC의 순천 이전 결정은 언론사 내의 노사 소통과 화합의 결과물이라는 평가다.

이번 협약으로 여수MBC는 여수지역사회의 일부 반대 여론에도 불구하고 55년 만에 본사를 순천으로 이전하는 것에 합의하고, 순천을 중심으로 하는 여수·광양·보성·고흥·구례 등 전남 동부권 중심 지역 방송사로서의 새로운 도약을 준비하게 된다.

또한 향후 각 소재지의 지명을 포함하는 문화방송 전국 계열사의 관례에 따라 사명도 ‘순천MBC’로 변경할 계획이다.

순천MBC 본사 사옥이 입주할 정원박람회장 서문 국제습지센터는 문화콘텐츠 기회발전특구로 지역 공영방송사의 기능을 넘어 애니메이션·웹툰 등 콘텐츠산업 전반을 아우르는 융합형 미디어 플랫폼으로 새롭게 거듭날 예정이다.

시는 협약 후속 조치로 여수MBC의 이전과 관련된 행정적 지원을 추진하고, 애니메이션·웹툰 클러스터 입주기업과 연계를 통해 콘텐츠 제작부터 유통, 홍보·마케팅을 원스톱으로 지원하는 선순환 콘텐츠 생태계를 구축할 계획이다.

여수MBC도 지역 콘텐츠 기업과의 공동 협력 프로젝트 추진, 숏폼 애니메이션 채널 운영 등 디지털 콘텐츠로의 사업 영역 확장, MBC 본사 및 16개 지역사와 협력체계 구축 등 남해안권 콘텐츠 허브로서 중추적 역할을 수행할 방침이다.

이호인 여수MBC 대표이사 사장은 “콘텐츠 제작과 유통 등 다양한 영역에서 폭넓은 혁신을 준비 중이다. 순천만 애니메이션 클러스터에 활력을 불어넣는 핵심 구성원이 되겠다”고 육성 의지를 내비쳤다.

노 시장은 “여수MBC의 순천 이전으로 방송사가 순천에 모이게 된 것은 큰 의미가 있다”며 “여수MBC와 애니·웹툰 등 콘텐츠 기업이라는 구슬들을 잘 엮어 순천을 남해안권 문화콘텐츠 허브로 만들어가겠다”고 말했다.

순천에는 KBS순천방송국과 전남CBS방송 등 전남권역 방송사가 집약되고 있으며, 신대지구에는 전남도청 2청사 격인 동부청사(동부지역본부)가 입주해 있고 검찰·법원청사 등 전남 동부권 행정 중심지 역할을 맡고 있다.