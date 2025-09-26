김병기 민주당 원내대표 주최 포럼

[헤럴드경제=안대용·한상효 기자] 김병기 더불어민주당 원내대표는 26일 ‘디지털 자산 리더십 포럼’에서 “디지털 자산의 흐름은 이미 현실”이라며 “대한민국은 디지털 자산의 선도 국가로 나아가야 한다”고 강조했다.

김 원내대표는 이날 자신이 주최한 포럼 인사말씀을 통해 “오늘 이 자리가 바로 그 출발점이 되길 바란다”며 이같이 말했다.

김 원내대표는 “오늘 포럼은 대한민국이 새로운 금융질서와 산업혁신의 중심에 서야 한다는 시대적 요구에 부응하는 소중한 자리”라고 했다.

이어 “스테이블코인은 국경을 넘어 거래되는 새로운 결제수단으로 자리 잡고 있다”며 “토큰화된 실물자산(RWA)은 부동산, 원자재, 예술품까지 투자와 금융의 패러다임을 바꾸고 있다”고 했다. 또 “이 모든 변화를 안전하고 투명하게 뒷받침할 규제 프레임워크 또한 시급히 마련해야 할 과제”라고 언급했다.

김 원내대표는 “디지털 자산 산업은 단순한 금융혁신을 넘어 국가 경제와 산업 전반에 새로운 활력을 불어넣을 것”이라며 “한국이 선도적으로 규칙을 만들고 표준을 제시하고 글로벌 신뢰를 확보하는 역할을 해야 한다”고 했다.

이어 “국회도 정부도 산업계도 학계도 함께 지혜를 모아야 한다”며 “혁신을 지원하되 투자자를 보호하고 시장 신뢰를 높이는 균형 잡힌 정책으로 나아갈 것”이라고 했다.

그러면서 “대한민국이 디지털 자산 시대의 규범과 리더십을 주도할 수 있도록 국회가 앞장서겠다”고 덧붙였다.