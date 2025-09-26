한국갤럽 9월 4주차 정례 조사 긍정평·부정평가 이유 1위 모두 ‘외교’ 민주, 3%p 하락해 38%…국힘 24% 내란전담재판부 38%·현 재판부 41%

[헤럴드경제=안대용 기자] 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 2주 만에 50%대로 하락했다는 여론조사 결과가 26일 나왔다.

한국갤럽이 지난 23~25일 전국 만 18세 이상 유권자 1002명을 대상으로 실시한 조사 결과(9월 4주차 정례 조사)에 따르면 ‘요즘 이재명 대통령이 대통령으로서의 직무를 잘 수행하고 있다고 보는지, 잘못 수행하고 있다고 보는지’에 관한 질문(긍정·부정을 답하지 않은 경우 재질문)에 55%가 ‘잘하고 있다’고 답했다.(신뢰수준 95%, 표본오차 ±3.1%p) 반면 ‘잘못하고 있다’는 응답은 34%로 나타났다. ‘의견 유보’는 11%였다.

이날 발표된 이 대통령 직무수행 지지율은 직전 조사(9월 3주차) 때 60%에서 5%p 하락한 기록이다. 이 대통령 지지율은 8월 3주차 56%를 기록한 이후 8월 4주차 59%, 9월 1주차 63%로 2주 연속 상승하다가 9월 2주차 조사에서 58%를 기록하며 50%대로 하락했었다. 이어 직전 조사 때 60%로 60%대 수치를 회복했으나 이번 조사에서 다시 50%대를 기록했다.

이번 조사에서 이 대통령 직무 수행을 긍정적으로 평가한 응답자들에게 그 이유를 물은 결과(‘가중적용 사례수’ 기준 550명, 자유응답) ‘외교’가 20%로 가장 높은 비율을 나타냈다. ‘경제·민생’ 15%, ‘소통’ 9%, ‘전반적으로 잘한다’ 8%로 각각 집계됐다.

이 대통령 직무 수행을 부정적으로 평가한 응답자들(344명)의 경우도 ‘외교’가 14%로 가장 높은 비율을 기록했다. ‘독재·독단’ 11%, ‘과도한 복지·민생지원금’ 9%로 각각 조사됐다.

한국갤럽은 “이번 주 부정평가 이유 면면으로 미루어 짐작건대 조희대 대법원장 사퇴 압박과 진실 공방, 내란재판부 변경 등 여당 주도 사안들이 대통령 평가에도 반영된 듯하다“고 분석했다. 그러면서 ”앞서 대통령 긍정률 낙폭이 비교적 컸던 시기는 광복절 특별사면 명단 발표 후인 8월 중순, 미국 조지아주 공장 한국인 구금 사태 발생 초기인 9월 초“라고 했다.

정당 지지도 조사에선 더불어민주당 38%, 국민의힘 24%로 나타났다. 민주당의 경우 직전 조사(9월 3주차) 때 41%였는데 수치상 3%p 하락한 것으로 조사됐다. 국민의힘은 9월 1주차 조사부터 4주 연속 24%로 같은 수치를 나타냈다. 조국혁신당과 개혁신당은 각각 3%, 진보당은 1%로 조사됐다. 무당(無黨)층은 30%였다.

12·3 비상계엄 사태 관련 내란 혐의 사건 재판과 관련해 민주당 내에서 이 사건 전담 재판부 설치 필요성 주장이 제기되는 가운데, ‘현재 재판부를 통해 재판을 계속해야 하는지 아니면 내란전담재판부를 설치해 사건을 이관해야 하는지’ 조사한 결과 ‘현 재판부를 통해 재판을 계속해야 한다’는 의견이 41%로 조사됐다. ‘내란전담재판부를 설치해 이관해야 한다’는 의견은 38%로 두 의견이 오차범위 내로 집계됐다. 21%는 의견을 유보했다.

이날 발표된 한국갤럽 정례 조사는 이동통신 3사 제공 무선전화 가상번호 무작위 추출을 통한 전화조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 실시됐다. 응답률은 11.4%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.