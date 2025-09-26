절세전략, 가상자산 등 강연

[헤럴드경제=김벼리 기자] 하나은행은 클럽원(Club1) 도곡PB센터지점에서 고액자산가 자녀와 젊은 자산가들을 위한 맞춤형 금융교육 프로그램 ‘패밀리오피스 리더스 2기’ 과정을 열었다고 26일 밝혔다.

‘패밀리오피스 리더스’는 전통 자산관리와 가업승계 등 부모 세대에 대한 지원을 넘어 자녀 세대의 성장을 도모하고 젊은 자산가들의 금융 수요를 맞추기 위해 구성한 하나은행 패밀리오피스의 프리미엄 ‘Mini-MBA(미니-MBA)’ 과정이다.

1기 과정은 지난 6월부터 3개월간 진행했다. 추가 개강에 관한 관심과 요청이 이어져 1기 과정 종료에 맞춰 2기를 새롭게 개강했다고 하나은행은 설명했다.

이번 2기 과정에서는 1기보다 더 많은 인원을 모집했다. 대학생부터 전문직·사업가·프리랜서 등 직군도 다양해졌다.

‘패밀리오피스 리더스 2기’는 하나은행의 자산관리 전문가와 하나금융그룹 내 하나증권·하나자산운용·하나벤처스 등 계열사의 분야별 최고 전문가로 협업 강사진을 구성했다. ▷상속·증여 및 절세전략 ▷글로벌 주식·채권 전망 ▷비상장투자 전략 ▷가상자산과 블록체인의 이해 ▷2026년 부동산 시장전망 등 주제로 강의를 진행한다.

또한 젊은 자산가의 다양한 관심사를 반영해 미술품·주얼리(보석)·시계 등 비금융 대체투자시장에 대한 교육을 비롯해 하나은행의 딜링룸인 ‘하나 인피니티 서울(Hana Infinity Seoul)’ 탐방 등도 진행한다.

김영훈 자산관리그룹 부행장은 “미래를 이끌어 갈 차세대 리더분가 국내 최고 수준의 PB(개인 자산관리) 역량을 보유한 하나은행만의 차별화된 자산관리 서비스를 경험해 볼 수 있도록 짜임새 있는 금융교육 프로그램을 마련했다”며 “앞으로도 고액자산가 자녀 세대를 비롯한 젊은 자산가들이 올바른 경제관념을 정립하고, 체계적으로 자산관리 역량을 쌓을 수 있도록 다양한 맞춤형 프로그램을 강화하겠다”고 말했다.