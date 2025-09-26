주 3회(화·목·일요일) 운항 중부권 지역민 편의 증진

[헤럴드경제=서재근 기자] 티웨이항공이 지난 25일부터 청주-발리(덴파사르) 노선 운항을 시작했다고 26일 밝혔다.

티웨이항공 청주-발리 노선은 주 3회(화·목·일) 운항되며, 출발편은 청주국제공항에서 오후 5시 15분경 출발해 발리 덴파사르 국제공항에 오후 11시 15분 도착하며, 귀국편은 발리 덴파사르 국제공항에서 오전 12시 15분에 출발해 오전 8시 10분 청주국제공항에 도착한다. 비행 시간은 편도 약 7시간 20분 소요되며, 시차는 발리가 한국보다 1시간 느리다.

청주-발리 노선에는 B737-8 항공기(189석)가 투입된다. B737-8 항공기는 연료 효율성과 친환경성을 강화하여 연료 절감 효과와 탄소 배출 저감으로 지속 가능한 항공기 운항을 실현한다. 기내는 소음 저감 엔진과 향상된 공기 순환 시스템을 갖춰 쾌적한 환경을 제공하며, 인체공학적으로 설계된 좌석으로 고객 편의성을 한층 더 높였다.

발리는 동남아시아를 넘어 세계에서 손꼽히는 아름다운 휴양지로 서핑으로 유명한 ▷꾸따 해변, 유명 포토 스팟인 ▷름뿌양 사원, 아름다운 일몰을 감상할 수 있는 ▷스미냑, 수상 궁전이 있는 ▷띠르따강가, 예술과 문화의 중심지 ▷우붓까지 볼거리 및 문화 요소가 풍부하여 휴양과 관광을 동시에 즐길 수 있다.

티웨이항공 관계자는 “이번 운항으로 중부권 고객들은 보다 다양한 출발 스케줄과 합리적인 운임으로 동남아 여행을 즐길 수 있게 됐다”라며 “노선 다변화를 통해 경쟁력을 한층 강화하고 양국 관광객과 비즈니스 수요 고객의 편의성을 크게 높일 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

한편, 티웨이항공은 대명소노그룹과 한가족이 된 이후 항공과 숙박을 결합한 종합 여행 패키지 모델을 선보이고 있다. 최근에는 소노호텔앤리조트 숙박 상품과 연계해 항공권 할인, 숙박 패키지, 레저 이용권 등 다양한 혜택을 제공하고 있다.