골프 넘어 하이엔드 라이프스타일로 확장

[헤럴드경제=강승연 기자] 코오롱인더스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)의 골프웨어 브랜드 지포어(G/FORE)가 10 꼬르소 꼬모 서울과 손잡고 한정판 컬렉션을 공식 론칭했다고 26일 밝혔다.

이번 협업은 지포어가 골프를 넘어 하이엔드 라이프스타일 영역으로 브랜드를 확장하기 위한 전략적 행보다. 지포어는 2022년부터 독일 명품 카메라 브랜드 라이카(Leica), 아트 토이 브랜드 베어브릭(BE@RBRICK) 등 다양한 하이엔드 브랜드와 협업을 진행해왔다.

컬렉션은 ‘More Fore Your Style’이라는 테마로, 하이엔드 라이프스타일을 추구하는 35~44세 ‘영앤리치’ 고객을 타깃으로 기획됐다. 블랙과 화이트 색상의 선명한 대비를 기반으로, 10 꼬르소 꼬모 서울의 아이코닉 도트 패턴을 지포어 특유의 모던한 감각으로 재해석했다.

제품군은 ‘큐브백’, ‘MG4X2’ 등 지포어의 시그니처 아이템을 중심으로 총 8종으로 구성했다. 일본 핸드 크래프트 브랜드 ‘몬지(MONZEE)’와 협업한 특별한 헤드커버가 더해져 소장 가치를 한층 높였다. 제품에는 협업 로고와 10 꼬르소 꼬모 특유의 도트 패턴을 적용했다.

이번 컬렉션은 이날부터 지포어 서울 플래그십 스토어와 공식 온라인 스토어, 10 꼬르소 꼬모 청담점 및 에비뉴엘점에서 동시에 발매된다. 구매 고객에게는 이번 협업을 위해 특별 제작된 큐브백 참과 네임 태그를 금액대별로 증정할 예정이다.

지포어 관계자는 “이번 컬렉션은 젊고 트렌디한 프리미엄 소비자에게 새로운 라이프스타일 경험을 선사하면서, 지포어의 럭셔리 협업 여정을 상징적으로 보여주는 계기가 될 것”이라고 말했다.