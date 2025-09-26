AI로 직접 구현하며 체험 1등 경품으로 실제 제품 증정

[헤럴드경제=김광우 기자] 세라젬은 프리미엄 안마가전 ‘파우제 M8 Fit’을 주제로 한 고객 참여형 이벤트 ‘AI 피팅 콘테스트’를 내달 19일까지 진행한다고 26일 밝혔다.

파우제 M8 Fit은 ‘파우제 피팅 서비스’를 통해 원할 때 언제든지 사이드 커버를 교체해 집안 인테리어 분위기와 개인 취향에 맞춰 연출할 수 있는 것이 특징이다. 컬러·패턴·소재 조합으로 총12가지 스타일을 구현할 수 있어, 합리적인 비용으로 새 안마의자를 마련한 듯한 만족감을 제공한다.

세라젬은 이번 콘테스트를 통해 이러한 제품 특성을 소비자가 온라인 상에서 간접적으로 체험하고 즐길 수 있도록 기획했다. 참가자는 AI 이미지 생성 기술을 활용해 자신만의 콘셉트로 파우제 M8 Fit을 재해석한 작품을 만들어 공유하면 된다.

이러한 AI 기반 참여 방식은 MZ세대를 비롯한 디지털 친화적 소비자에게 새로운 재미와 몰입도를 제공할 것으로 기대된다.

참여 방법은 세라젬 공식 인스타그램 계정을 팔로우한 뒤, 프로필 링크에서 제공되는 제품 이미지를 내려받아 AI로 맞춤 제작한 이미지를 개인 계정에 업로드하면 된다.

업로드 시 세라젬 공식 계정을 태그하고 필수 해시태그를 함께 기재해야 하며, 이벤트는 10월19일까지 진행된다. 당첨자는 10월 31일 세라젬 공식 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.

경품 구성도 풍성하다. 1등(1명)에게는 실제 제품 파우제 M8 Fit 1대가 증정되며, 2등(3명)에게는 신세계 상품권 10만원권, 3등(5명)에게는 신세계 상품권 5만원권이 주어진다. 또 참여상으로 30명에게 네이버페이 포인트 1만원권이 지급된다.

세라젬 관계자는 “이번 콘테스트는 소비자가 단순히 제품을 보는 데 그치지 않고, AI를 통해 자신만의 스타일로 파우제 M8 Fit을 재해석하며 브랜드와 교감하는 특별한 경험을 제공하기 위해 마련됐다”며 “소비자들이 재미와 창의성을 발휘하는 과정을 통해 파우제 M8 Fit의 차별화된 가치를 자연스럽게 느끼길 기대한다”고 말했다.