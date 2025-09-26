중기부 ‘중소기업 금융지원위원회의’ 개최 시중은행-정책금융 간 민관협력 방안 논의

[헤럴드경제=유재훈 기자]중소벤처기업부가 최근 개인사업자 대출이 급증한 인터넷전문은행 3사를 중소기업 금융지원위원회 위원에 처음으로 위촉했다.

한성숙 중기부 장관은 26일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 ‘2025년 중소기업 금융지원위원회(이하 회의)’를 열고 중소기업·소상공인 금융지원을 위한 민·관 협력 방안을 논의했다.

이번 회의에서는 카카오뱅크·케이뱅크·토스뱅크 등 3사 대표들을 중소기업 금융지원위원회 위원에 위촉했다. 인터넷전문은행 개인사업자대출액은 지난해 기준 4조 6000억원으로 중소상공인들의 새로운 자금 조달처로 부각되고 있다.

이와 함께 국민·신한·하나·우리·농협·IBK 등 6대 은행장과 중진공·소진공·신보중앙회·기보·신보·무보 등 정책금융기관장, 중소기업 및 소상공인 협·단체장이 함께 자리했다.

이날 회의에 앞서 정책금융기관 및 인터넷전문은행, KB국민은행, NH농협은행간 협력 강화를 위한 MOU가 있었다. MOU에 따라 인터넷전문은행 3사가 내년 하반기부터 소진공 정책자금 대리대출 취급은행으로 참여해 소상공인의 선택권을 넓히고, 지역신보 전환보증과 보증기한 연장을 인터넷전문은행에서 이용할 수 있도록 하여 소상공인의 상환부담 완화와 편의성을 제고하게 된다.

아울러 중진공도 KB국민은행, NH농협은행과 각각 업무협약을 체결했다. 이들 기관은 우수기업 발굴·육성과 함께 금융·수출·교육·인력 지원을 유기적으로 연계해 중소벤처기업의 성장 기반을 강화할 계획이다. 또 기관별 또는 양 기관이 공동으로 추천기업에 추가 금융을 지원하고, 은행의 대출한도 확대를 지원하는 내용을 담았다.

MOU 체결식 이후 한성숙 장관은 “중소기업과 소상공인의 정책금융 편의성과 효율성 제고를 위해 민간금융과의 협력을 강화하고 현장에서 원활하게 실행되는 것이 더욱 중요하다”며 “중소기업과 소상공인의 자금난 해소를 위해 각 은행에서 계획 중인 추석자금이 차질없이 집행될 수 있도록 은행권의 적극적인 노력이 필요하다”고 당부했다.

이어진 회의에서는 주요 민간 및 정책금융기관의 2025년 하반기 지원계획이 논의됐다. 시중은행은 수출기업 지원, ESG 금융 강화, 디지털 전환, 농업·지역경제 지원, 혁신벤처 금융 등 현장 중심의 지원을 확대해 나가기로 했다.

하나은행은 미 관세조치에 따른 피해 우려 중소기업 등의 유동성 확보를 위해 7월 신설한 2조 규모의 ‘긴급 유동성 신속 지원 특별 프로그램’을 차질없이 추진하고, ‘수출 공급망 금융’ 등 피해 우려 산업에 대한 대기업·중소기업 상생금융 지원을 더욱 확대해 나간다고 밝혔다.

우리은행은 비수도권 소재 성장유망산업 기업 한도·금리 우대 전용상품 ‘우리 지역선도기업 대출’ 등으로 14조원 규모로 지역소재 우수기업을 지원한다. 또 기보 K-TOP 연계 사전심사 프로세스를 구축·활용하여 AI 등 기술력 기반 혁신 유망기업 발굴 및 지원을 강화할 계획이다.

신한은행은 하반기 중 ‘중소기업 공급망 금융 전용 지급결제 플랫폼’을 개발해 대기업-협력사 간 매출채권 기반의 저금리 자금을 지원하고, 그룹웨어·ERP·CMS·세무 등 경영지원솔루션 서비스도 함께 제공할 예정이다.

기업은행은 AI, 방위산업에 4000억원의 우대자금을 공급하고, 벤처스타트업 전용상품을 출시했다. 미 관세 대응에 27조 5000억원, 소상공인 더드림 패키지를 통해 7조 5000억원의 자금을 공급할 계획이다.

회의를 주재한 한 장관은 “오늘 정책금융기관과 인터넷전문은행, 시중은행 간 MOU가 현장에서 원활하게 작동할 수 있도록 각별한 관심을 기울여 달라”며 “중소벤처기업 혁신성장과 소상공인 회복을 위한 금융지원이 현장에서 차질없이 이행될 수 있도록, 앞으로도 민간금융과 긴밀한 협력을 이어가겠다”고 밝혔다.