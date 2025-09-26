헌트릭스 케이크, 더피 쿠키 등 랜덤 스티커 동봉해 소장욕구 자극

[헤럴드경제=정석준 기자] 파리바게뜨가 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(이하 케데헌)’와의 협업 제품(사진)을 추가로 출시한다고 26일 밝혔다.

파리바게뜨는 이달 2일 케데헌과 공식 협업을 발표한 후 고객들의 뜨거운 반응에 힘입어 ‘헌트릭스’, ‘사자 보이즈’, ‘더피’ 등 작품 속 주요 등장인물을 모티브로 한 제품으로 라인업을 확장하기로 했다.

대표적으로 ‘헌트릭스 케이크’는 작품 속 걸그룹 헌트릭스를 모티브로 한 생크림 케이크다. 헌트릭스, 사자 보이즈 등 주요 캐릭터의 사진이 각도에 따라 다르게 보이는 랜덤 스티커를 동봉한다.

호랑이 캐릭터 더피를 모티브로 한국의 전통 간식 약과와 쑥떡을 활용한 디저트 ‘파바 약과 티그레’와 ‘파바 쑥떡쿠키’도 선보인다. 두 제품에도 랜덤 렌티큘러 스티커 1매가 포함된다.

간식빵으로 헌트릭스의 대표곡 ‘골든’을 형상화한 ‘촉촉한 골든 바나나 케이크’와 사자 보이즈의 대표곡 ‘소다팝’의 무대 의상을 연상시키는 ‘촉촉한 핑크 딸기 케이크’도 있다. 두 제품에는 랜덤 씰스티커 1매가 들어간다.

앞서 파리바게뜨는 이달 12일과 17일 두 차례에 걸쳐 케데헌 협업 제품을 선보였다. ‘광화문1945’, ‘양재본점’, 판교 ‘랩오브파리바게뜨’, 인천공항 ‘랜드마크’, ‘카페신사’, 제주 ‘동화마을’ 등 주요 직영 매장 전면을 케데헌 캐릭터 컬래버 제품 이미지로 랩핑하기도 했다.