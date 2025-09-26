세계혁신대학평가(WURI) 32위 등극

[헤럴드경제=정석준 기자] 제너시스BBQ그룹은 BBQ가 설립한 국내 최초 프랜차이즈 교육 시설 ‘치킨대학’이 세계혁신대학평가(WURI)에서 32위에 올랐다고 26일 밝혔다.

지난 24~26일 동명대학교 국제대학관에서 개최된 ‘2025년 우리(WURI) 글로벌 컨퍼런스’에서 조동성 서울과학종합대학원 석좌교수 겸 산업정책연구원 이사장이 해당 내용을 발표했다.

‘우리 랭킹’으로 알려진 세계대학혁신평가는 사회적 기여, 산업 협력, 창의적 교육 방식, 실질적 영향력을 중심으로 세계 각국의 대학과 교육기관을 평가해 순위를 발표한다. 혁신성과 사회적 파급력을 중시해 정규 대학뿐만 아니라 다양한 고등교육기관까지 포함한다는 점이 특징이다.

BBQ 치킨대학은 각국 고교 졸업생들이 사회 진출을 위해 선택하는 교육 기관들에 해당하는 ‘학생 관점에서의 이동성과 공개성’ 부문에서 올해 100개 대학 중 32위를 달성했다. 정규 대학이 아닌 프랜차이즈 전문 교육기관으로서는 매우 이례적인 성과에 해당한다.

BBQ는 “치킨대학이 무형의 지식 산업인 프랜차이즈 산업을 체계화하고, K-푸드의 세계화에 기여해 온 노력이 국제적으로 인정받은 결과”라고 설명했다. 외교대사와 취업준비 청년들이 참여하는 체험형 프로그램 ‘치킨캠프’가 개방적으로 진행된다는 점도 크게 기여했다.

치킨대학은 1999년 설립 이후 지금까지 5만명 이상의 졸업생을 배출하며 프랜차이즈 전문 교육기관으로 자리매김해 왔다. 가맹점주 대상 교육뿐만 아니라 글로벌 마스터 프랜차이즈(MF) 프로그램, 국내외 전문 인재 양성 과정 등을 운영하며 K-푸드의 글로벌 진출을 선도하고 있다. 이를 인정받아 교육부로부터 ‘교육기부 진로체험 인증기관’으로, 경기도관광공사로부터 ‘대표 문화시설’로 지정됐다.

이와 관련 치킨대학 최홍건 총장과 홍기풍 원장은 최근 동명대에서 한 강연에서 BBQ의 글로벌 57개국 진출 현황과 2030년까지 전 세계 5만개 매장 확장 목표를 밝혔다. ‘아이 러브 아프리카’ 등 사회공헌 활동과 친환경 패키지, 디지털 교육 시스템 등 지속가능 경영을 위한 ESG 전략도 함께 소개했다.

BBQ 관계자는 “이번 성과는 치킨대학이 프랜차이즈 산업을 학문적·체계적으로 발전시킨 성과를 국제적으로 인정받은 결과”라며 “향후에도 글로벌 인재 양성과 K-푸드 확산에 지속적으로 기여하며 세계 무대에서 한국 외식 산업의 가치를 높여갈 것”이라고 말했다.