유엔총회서 중동 주요국과 회동 21개 항목 ‘중동 평화 계획’ 제시

[헤럴드경제=도현정 기자]트럼프 미국 대통령이 제80차 유엔총회에서 중동 주요국 대표들과 회동을 갖고 가자지구 종전안에 대한 구상을 전달했다. 그는 기자들과 만난 자리에서 “많은 것이 결정됐다”며 가자지구에서 벌어지는 이스라엘과 하마스간의 전쟁 종식을 위한 “합의에 가까워졌다”고 전했다.

트럼프 대통령은 25일(현지시간) 백악관에서 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령과 회담하는 자리에서 기자들의 질문에 이같이 답했다. 트럼프 대통령은 지난 23일 에르도안 대통령을 비롯해 카타르, 요르단, 파키스탄, 인도네시아, 이집트, 아랍에미리트 지도자들과 비공개로 다자 회담을 했다.

트럼프 대통령은 “중동의 가장 강력한 나라들의 대표들과 매우 좋은 만남을 가졌다. 나는 우리가 합의에 가까워지고 있다고 생각한다”고 전했다. 이어 “그 회의에서 많은 것이 결정되었다고 생각한다. 이스라엘과도 만나야 한다”며 “나는 이스라엘에 ‘시작하자’고 말할 것”이라 밝혔다.

트럼프 대통령은 이 회담에서 이스라엘이 가자지구에서 팔레스타인 무장정파 하마스를 상대로 2년 가까이 이어온 전쟁을 종식시킬 계획을 담은 미국 정부의 백서를 제시한 것으로 알려졌다. 여기에는 전후 통치와 안전보장 계획 등이 담긴 것으로 전해졌다. 트럼프 대통령의 중동특사 스티브 위트코프는 트럼프 대통령이 이들에게 21개 항목으로 구성된 중동 평화 계획을 제시했다고 전했다.

트럼프 대통령은 하마스에 억류된 이스라엘 인질 석방과 관련해선 “20명 이상의 인질과, 38구의 시신을 전부 되찾고 싶다. 그들을 한 번에 되찾고 싶다”고 강조했다.

한편, 트럼프 대통령은 유엔총회 이후 네타냐후 이스라엘 총리와의 회동이 예정되어 있다.

트럼프 대통령은 우크라이나 전쟁과 관련해서는 “푸틴(러시아 대통령)에게 매우 실망했다. 그는 오랫동안 힘들게 싸웠지만, 그들은 수백만명을 잃었다”고 꼬집었다. 이어“지난 2주 동안의 집중 폭격에도 그들은 (우크라이나에서) 거의 어떤 영토도 얻지 못했다”고 말했다. 트럼프 대통령은 최근 러시아를 ‘종이 호랑이(paper tiger)’라 부른 것에 러시아가 발끈했던 일을 두고 “나는 누구도 ‘종이 호랑이’라고 부르지는 않겠다. 그러나 러시아는 거액의 폭탄, 미사일, 탄약, 그리고 생명을 소모했지만 실질적으로 아무런 영토도 얻지 못했다”며 “이젠 멈출 때다. 정말 그렇게 생각한다”고 지적했다.

트럼프 대통령은 또 에르도안 대통령을 향해서도 “원한다면 (우크라이나 전쟁 종식에) 큰 영향력을 발휘할 수 있다고 생각한다”며 “만약 개입한다면, 그가 할 수 있는 가장 좋은 일은 러시아로부터 석유와 가스를 사지 않는 것”이라고 말했다. 트럼프 대통령은 유엔총회 연설에서도 러시아의 에너지를 불매해야 한다고 역설한 바 있다.