[헤럴드경제(뉴욕)=서영상 기자] 이재명 대통령과 함께 미국 뉴욕을 방문 중인 김혜경 여사는 24일(현지시간) 뉴욕 소재 한식당에서 유엔 한국문화동호회(Korean Cultural Society) 회원들과 오찬 간담회를 가졌다.

유엔 한국문화동호회는 한국문화에 애정을 갖는 유엔사무국 직원들이 2007년 결성한 동호회로, 결성 이후 지금까지 한국 음식, 전통주, 음악, 영화, 전통공예 등 한국문화 관련 행사를 꾸준히 개최했다.

출신 국가와 언어, 문화가 다양한 동호회 회원들은 각자가 한국문화에 관심을 갖게 된 계기를 설명했다.

여름에는 삼계탕을 먹고 한국의 이열치열 문화로 뉴욕의 무더위를 잊기도 했다며 한국 석사학위까지 받은 덴마크인 회원, 한국 드라마 마니아로 가장 좋아하는 드라마는 ‘도깨비’라는 필리핀인 회원, 아들이 태권도 검은띠라고 소개하며 한국의 태권도가 뉴욕에서도 인기가 많다고 말 한 일본인 회원 등 한국문화에 관심을 갖게 된 계기들을 각자 소개했다.

유엔 한국문화동호회 회장은 국제사회의 문제를 함께 해결하고자 하는 유엔의 가치가 한국의 나눔 정신과 맞닿아 있다며 한국문화에 대한 관심과 애정이 유엔 직원으로서 가져야 할 국제적 시야와 가치관을 배양하는 데 도움을 줬다고 했다.

김 여사는 유엔 직원들이 한국문화에 관심을 가져준 것에 대해 감사를 표하며 요즘 한국문화의 매력이 전 세계 많은 사람들의 공감을 얻고, 함께 즐길 수 있는 공동의 자산이 된 것 같아 자부심을 느낀다고 화답했다.