경기필 마스터즈 시리즈 Ⅳ ‘가을엔 브람스’ 지안왕· 주미강

[헤럴드경제=고승희 기자] 깊고 풍부한 첼로 선율과 함께 가을이 성큼 다가왔다. 단단하고 섬세한 바이올린이 첼로를 이어받고, 그 뒤로 젊은 악단의 건강한 소리로 선율을 만들어간다. 브람스의 바이올린과 첼로를 위한 이중 협주곡. 강 대 강의 대립처럼 느껴지는 1악장의 서두를 지나면 바이올린과 첼로의 진짜 대화가 시작된다.

깊이 숨겼던 해묵은 이야기를 꺼내 지난했던 시간과 그 시간 위로 쌓인 감정들을 토해내며 소리는 하나로 포개진다. 첼리스트 지안 왕, 바이올리니스트 클라라 주미 강과 김선욱이 지휘하는 경기필하모닉의 ‘가을에는 브람스’(9월 19일, 롯데콘서트홀) 무대였다.

“아, 맞아, 이 소리지! 이게 그리웠던 거구나.”

클라라 주미 강은 첼리스트 지안 왕과의 리허설을 마친 후 촬영한 경기아트센터의 유튜브 콘텐츠를 통해 이렇게 말했다. 두 사람은 10여년 전 브람스 이중 협주곡을 함께 연주했다. 주미 강은 “그때가 이중 협주곡의 첫 연주였다”고 기억을 더듬었다.

이날 공연은 경기필하모닉의 하반기 대작 중 하나였다. 김선욱이 경기필하모닉 오케스트라의 음악감독으로 선임되고 맞은 두 번째 해의 라인업은 유독 굵직하다. 지난해 계촌 클래식 축제에서 피아니스트 조성진과 한 무대에 선 데 이어 올해도 하반기를 책임질 초특급 정기 공연으로 조성진과의 협연이 기다리고 있고, 그에 앞서 관객과 만난 올가을 기대작이 바로 지안 왕, 클라라 주미 강과 경기필의 첫 만남이었다.

경기필의 ‘마스터즈 시리즈’에 스타 연주자들이 대거 이름을 올리는 것은 김선욱 예술감독의 ‘개인 역량’ 덕분이다. 김선욱과 지안 왕, 주미 강의 인연이 깊다. 지안 왕과는 이미 10년 전이었던 2015년 한중일 트리오(피아니스트 김선욱, 중국 첼리스트 지안 왕, 일본 바이올리니스트 카미오 마유코)를 결성해 3국에서 투어를 진행했다. 공연 3년 전인 2012년 12월 말 지안 왕이 김선욱에게 직접 이메일을 보내 성사된 무대였다. 두 사람 역시 2010년 대관령국제음악제에서 처음 인사를 나눴다. 주미 강과 김선욱은 오랜 시간 듀오로 함께 호흡을 맞췄다.

오랜 인연은 이날의 공연으로 이어졌다. 브람스는 이중 협주곡을 자신의 다섯 번째 교향곡이라는 생각으로 써 내려갔다. 바이올린과 첼로를 위한 이중 협주곡인 만큼 두 악기의 긴밀한 대화가 주를 이루면서도, 곳곳에 교향악적 요소가 많아 오케스트라도 소외되지 않는다. 사실 이 곡에 얽힌 스토리가 흥미롭다. 브람스가 오랜 친구인 바이올리니스트 요제프 요아힘의 부부싸움에 휘말렸고, 둘의 우정도 하염없이 흔들린다. 이중 협주곡은 브람스가 요아힘에게 보내는 화해의 제스처였다.

1악장부터 화해의 손길은 슬며시 고개를 내민다. 요아힘과 브람스가 젊은 시절 종종 연주하곤 했던 비오티의 A단조 협주곡 모티브가 등장한다. 계속해 변주하는 이 모티브를 통해 첼로와 바이올린은 깊은 대화를 나눈다. 그 안엔 그간의 고독과 외로움이 담긴다. 지안 왕이 우아한 고독을 연주하면 주미 강은 지독한 고독에 몸부림쳤다. 서로의 감정을 끌어내는 것만으로 위로를 주고받는 악장이었다.

그때 김선욱은 잘 컨트롤된 경기필과 함께 두 협연자의 대화를 부각하며 단단히 받쳐준다. 정성스럽게 연주하는 악단의 선율이 애틋한 화해의 순간을 만들었다. 3악장에서 집시풍 론도를 입은 첼로의 춤을 바이올린이 이어받자 주미강은 매혹적인 댄서로 변신했다. 완전한 화해로 열정적인 순간이 막을 내리자, 지안 왕과 주미 강이 눈을 맞추며 만족스러운 미소를 지었다. 그의 눈빛에도 긴 시간이 스쳤다.

지안 왕과 주미 강의 첫 만남은 10여년 전 대관령국제음악제였다. 그는 “클라라 주미 강이 아주 어릴 때 처음 봤다. 음악가의 입장에서 보면 누군가 특별한 사람이 보이면 금방 알 수 있다”며 “주위를 둘러보다 ‘여기 다이아몬드가 있네’ 라는 것이 바로 느껴진다. 빛나고, 완벽하고, 틀림없다는 생각을 준 바이올리니스트였다”고 회상했다. 같은 곡으로 오랜만에 다시 만난 주미 강을 보는 지안 왕의 눈빛에 감탄과 애정이 가득했다.

‘가을엔 브람스’라는 공연명답게 메인 디쉬는 브람스 교향곡 4번이었다. 화사한 색채를 입고 출발한 음악은 김선욱 감독의 손끝을 따라 일사불란하게 움직였다. 피아노곡을 연주하듯 물 흐르듯 이어가는 악장 사이로 간간이 번뜩이는 구간이 있었으나 음악은 다소 심심했다. 머리카락이 흠뻑 젖어버린 지휘자의 해석을 충실하게 따라가려 부단히 노력하는 단원들의 성실함이 인상적인 시간이었다. 김선욱 감독은 마지막 음표를 연주한 뒤, 단원들에게 먼저 박수를 보냈다.

이날의 첫 곡은 경기필에서 위촉한 작곡가 손일훈의 ‘팡파레‘였다. 제목 그대로 ‘팡파르’를 울리고, 현을 퉁기며 마침내 팡파레를 향해가는 순간을 노래했다. 쇼트폼 시대에 딱 맞아떨어지는 2분 짜리 곡. 짧고 강렬했다.