[헤럴드경제= 박영훈 기자] “흥행작 나와도 어쩔 수가 없다?”

넷플릭스 등 온라인동영상서비스(OTT)에 밀려 위기 몰린 국내 최대 영화관 CJ CGV가 사면초가에 빠졌다.

24일 개봉한 ‘어쩔수가없다’가 하루 관객 30만명을 돌파하며 대박 기대감이 커지고 있지만, 주가는 오히려 더 폭락하고 있다. 투자자들은 “다 죽는다”라며 아우성이다.

흥행작이 나와도 어쩔 수가 없는 상황이다.

‘어쩔수가없다’는 24일 하루에만 33만1518명(영화진흥위원회 기준)의 관심을 불러 모았다. 예매 관객들이 몰리고 있어 주말을 기점으로 100만을 넘어설 기세다.

개봉 이후 CJ CGV 주가는 5천원대에서 4천원대로 오히려 더 하락했다. 한때 14만원대까지 갔던 주가가 4천원대 역사적 저점을 찍으면서 투자자들 거의 다 손실이다.

‘어쩔수가없다’ 흥행 효과를 기대했던 투자자들은 망연자실이다. “흥행작이 나와도 소용없다”라는 탄식이 쏟아지고 있다.

‘어쩔수가없다’는 다 이뤘다고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원 ‘만수’가 갑작스럽게 해고된 후 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지키기 위해, 재취업을 하기 위해 자신만의 전쟁을 시작하면서 벌어지는 이야기를 그린다.

업계 관계자는 “‘어쩔수가없다’가 흥행을 해도 유의미한 반전을 기대하기는 힘든 상황”이라고 전했다.

이미 OTT가 대세로 자리 잡았기 때문이다. 특히 OTT 구독료가 영화 한 편 티켓값과 비슷하다. 코로나 이전 8000원에서 1만원 수준이던 티켓 가격이 1만 5000원까지 올랐다. 영화관 한번 가면 영화표 및 간식 비용을 합쳐 1인당 평균 3만원의 비용이 들어간다. 이럴 바에는 집에서 넷플릭스를 마음껏 보는 게 낫다고 생각하는 사람들이 많은 게 현실이다.

정부가 영화관을 살리기 위해 내놓은 영화관 입장권 할인 쿠폰도 반짝 효과에 그쳤다.

CJ CGV의 올해 2분기 국내 영화 사업 매출액은 전년 동기 대비 26.8% 감소한 1418억원을 기록했고, 영업손실은 173억원으로 적자 전환했다.

쌓이는 적자를 감당하기 힘든 상황에 몰리자 CJ CGV는 송파점과 연수역점, 광주터미널 지점을 잇달아 문 닫았다. 앞서 희망퇴직까지 단행했다.

금융감독원에 따르면 CJ CGV가 1년 내에 갚아야 할 차입금이 약 1조원에 달하는 것으로 나타났다. 이 중 올해 내에 갚아야 할 금액은 2650억원이다. CGV의 재무상태가 차입금을 갚기 어려운 상황이다.

올해 들어 CJ CGV에 대한 분석 보고서를 내놓은 증권사는 암울한 전망을 내놓으며 전부 목표주가를 내렸다.