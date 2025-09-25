‘내 관심 지원금’ 알림 설정 가능

[헤럴드경제=정호원 기자] 카카오뱅크는 ‘정부지원금 찾기’ 서비스의 가입자 수가 10만 명을 돌파했다고 25일 밝혔다.

카카오뱅크는 지난 15일 ‘웰로’와 손잡고 고객에게 맞춤형 정부지원금을 추천해주는 ‘정부지원금 찾기’ 서비스를 선보였다. 일평균 1만명 이상의 고객이 서비스를 이용하며 출시 9일 만에 가입자 수 10만명을 넘겼다.

편리하게 정보 등록부터 지원금 신청을 할 수 있도록 했다. 챗봇 대화하듯 편하게 기초 정보를 등록하고, 복잡한 서류 확인이 필요한 경우에도 스크래핑을 활용한 정보 입력이 가능하다.

맞춤형으로 추천된 정부지원금 중 관심 있는 혜택은 ‘내 관심 지원금’으로 설정해 알림 서비스를 받을 수 있다. 카카오뱅크에서 제공하는 서비스와 연계된 정부지원금의 경우 카카오뱅크 앱을 통해 바로 신청이 가능하다.

카카오뱅크 분석 결과 ‘내 관심 지원금’으로 가장 많이 설정한 혜택은 ▷‘상생페이백’이며, 뒤이어 ▷‘민생회복 소비쿠폰’ ▷‘국민내일배움카드’ ▷‘국민 영화관람 할인권’ ▷‘K-패스’ 순으로 나타났다. 신청 조건이 단순하고 제공 기간이 제한된 혜택일수록 인기를 얻은 것으로 분석된다.

‘정부지원금 찾기’ 서비스 가입자 중 20대 이하 24%, 30대 26%, 40대 29%, 50대 이상 22%로 전연령에서 고르게 분포돼 있었다.

가입자 4명 중 1명은 개인사업자로 분석됐다. ‘정부지원금 찾기’ 서비스에서는 사업장의 업종·규모·소재지 등에 따라 개인사업자 맞춤형 정부지원금을 폭넓게 추천해 준다.

카카오뱅크는 “놓치기 쉬운 정부지원금을 맞춤형으로 관리할 수 있도록 편의성을 높인 것이 인기의 비결“이라며, ”앞으로도 고객들이 필요로 하는 실질적인 혜택을 제공하기 위해 노력할 것“이라고 전했다.