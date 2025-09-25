“왕이 초청 따라 곧 방문” 중국 외교부 “27~30일 최선희 방중” 김정은 방중 후 3주만

[헤럴드경제=문혜현 기자] 최선희 북한 외무상이 오는 27일부터 30일까지 중국을 방문한다.

조선중앙통신은 25일 “조선민주주의인민공화국 외무상 최선희동지가 중화인민공화국을 방문한다”고 밝혔다.

통신은 이날 “중국공산당 중앙위원회 정치국 위원이며 중화인민공화국 외교부장인 왕의(왕이) 동지의 초청에 따라 조선로동당 중앙위원회 정치국 위원이며 조선민주주의인민공화국 외무상인 최선희동지가 곧 중국을 방문하게 된다”고 했다.

중국 외교부는 정확한 날짜를 공개하며 최 외무상의 방중을 알렸다. 궈자쿤 중국 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임(외교부장 겸임) 초청으로 최선희 외무상이 오는 27∼30일 중국을 방문한다고 전했다.

최 외무상은 지난 2~4일 김정은 북한 국무위원장이 중국 전승절 기념 열병식 참석을 위해 베이징을 방문했을 당시 가까이에서 일정을 수행하기도 했다. 이후 3주 만에 다시 최 외무상은 다시 베이징을 찾는다. 지난 2022년 6월 취임한 최 외무상은 이번 방중에서 처음으로 중국 외교 수장과 단독으로 대화하게 된다.