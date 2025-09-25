정경화·게빈 케너 듀오 리사이틀 평택 시작 24일 서울 롯데콘서트홀 ‘현의 거장’이 품은 오늘을 만난 시간

[헤럴드경제=고승희 기자] “사랑해요!”

커튼콜 중 잠시 박수가 멎자 관객 한 사람의 목소리가 롯데콘서트홀을 가득 메웠다. 귓가로 날아든 관객의 음성에 거장 바이올리니스트는 온몸으로 ‘하트’를 만들었고, 이내 마지막 앙코르를 연주한다. 때마침 크라이슬러의 ‘사랑의 기쁨’이었다.

이 곡은 한국에선 정경화(77)가 처음으로 음반에 담아낸 작품이다. 1985년 데카에서 발매한 소품집 ‘콘 아모레(Con Amore)’에 수록된 ‘사랑의 기쁨’에 대해 그는 “첫아들을 낳은 해, 과르넬리로 바이올린을 바꾼 해에 녹음했다”며 “아들과 남편에 대한 사랑을 담은 곡”이라고 한 TV 프로그램에서 말했다. 이날은 공연을 찾은 관객들을 향한 사랑을 담았다.

‘현의 여제’ 정경화와 그의 ‘영혼의 동반자’인 피아니스트 케빈 케너가 지난 24일 서울 롯데콘서트홀에서 ‘낭만의 시대’로 돌아갔다. 평택(13일)을 시작으로 고양(21일)을 거쳐 통영(26일)으로 이어진 한국 투어 일정 중 하나다.

정경화와 케너는 이날 공연에서 슈만 바이올린 소나타 1번, 그리그 바이올린 소나타 3번, 프랑크 바이올린 소나타 A장조 등을 프로그램으로 준비했다. “음악의 가장 높은 경지가 성악이라고 생각한다”는 정경화는 “바이올린은 노래하는 악기라고 생각하는데 그중 가장 아름다운 것은 낭만주의 레퍼토리”라고 했다.

객석의 불이 꺼지고 관객들이 숨 고르기를 마치자, 오래도록 호흡을 맞춘 두 사람이 등장했다. 첫 곡은 슈만. 눈빛 한 번 교환하더니 이내 첫 보잉을 시작하자 거장 안의 불꽃은 서서히 타오르기 시작했다. 현과 현 사이에 숨은 풍부한 소리가 하나둘 새어나온다. 이날의 공연은 여전한 ‘현역’인 ‘현의 거장’이 들려주는 이순간의 감정과 이야기를 공유하는 자리였다.

거장의 황혼기를 함께 걸을 수 있다는 것은 축복이다. 일곱 살에 바이올린을 시작했고, 아홉 살에 서울시립교향악단과 멘델스존 바이올린 협주곡을 협연하며 ‘신동’으로 불렸던 그가 국제 무대에서 알려진 것은 1967년 뉴욕 레벤트리트 콩쿠르에서였다. 잘 알지도 못하는 동양의 분단국가에서 온 19세의 여성 바이올리니스트는 편견과 차별을 딛고 이 콩쿠르에서 핀커스 주커만과 공동우승하며 이름을 알렸다.

정경화의 음악은 완벽주의의 대명사였다. 때론 용암처럼 뜨겁고 때론 얼음처럼 차가운 그의 보잉엔 인생의 희노애락이 실렸다. 1㎜의 오차도 허용하지 않는 흔들림 없는 테크닉과 강렬한 감정의 표현은 불과 물을 동시에 품었다.

여든을 바라보는 바이올리니스트의 연주는 20, 30대 시절과는 다른 빛깔을 띤다. 지금의 음악 안엔 레벤트리트 콩쿠르 이후 58년의 세월을 고스란히 축적됐다. 한순간도 바이올린을 놓지 않고 보내온 연습의 날들, 동양에서 온 ‘현의 마녀’가 마주한 영광, 갑작스러운 부상, 이후 재기의 과정을 거쳐 여전히 ‘현역 여제’로 자리한 지금에 이르는 긴 세월이 응축됐다.

거장의 활은 녹슬지 않는다. 칼날 같은 예리함과 서늘한 기운을 덜어낸 자리엔 깊은 서정과 온화함이 자리했다. 눈부신 순간들이 마디마디 이어졌고, 탁월하게 번뜩이는 순간들이 툭툭 튀어나왔다. 같은 선율에 다른 감정을 싣는 풍부한 바이올린의 얼굴에 영롱하고 낡은 피아노가 더해진다. 누구도 감히 흉내 내거나 표현할 수 없는 감성이 거장의 활에 실려 손끝으로 이어진다. 슈만과 그리그 2악장에선 인위성은 완전히 배제하고 그저 손이 가는 대로, 혹은 활이 가닿는 대로 그의 이야기를 들려줬다.

슈만보다 그리그에서, 그리그보다 프랑크에서 감동은 더 커졌다. 이날의 백미는 정경화의 ‘시그니처 작품’인 프랑크 바이올린 소나타 1번이었다. 이미 수없이 연주했지만 “정말 할 말이 많은 곡이자 끝까지 가지고 갈 작품”이라고 한 이 곡에 정경화는 인생을 담았다.

바이올린 연주자의 공연에서 피아노는 반주자이자 조력자로 존재하는 경우가 많지만 정경화는 케너를 ‘동등한 위치의 파트너’라고 말한다. 2011년부터 함께 하는 정경화와 케빈 케너는 성격도 음악도 정반대다. 그래서 “더 대화하게 되는 음악 상대”인 두 사람의 음악은 불과 물처럼 맞서다가도 서로의 온기와 냉기를 덮어 중화하며 하모니를 이룬다.

거장의 음악 공연이나, 한 편의 시트콤을 연상시키는 순간도 많았다. 마치 이머시브 공연을 연상케 하듯 객석 1열 관객들과는 대화를 주고받았고, 연주 중엔 관객들과 눈을 맞추기도 싱긋 미소를 던지기도 했다. ‘영혼의 동반자’완 시시각각 둘만의 대화를 나눴고, 케너의 솔로 파트에선 지그시 눈을 감고 연주를 감상하기도 했다. 검은색 상하의 위로 걸친 하얗고 긴 반팔 재킷의 긴 옷자락이 거추장스러운지 등 뒤로 휘감는 모습도 ‘웃음 포인트’였다.

모든 곡을 마친 뒤 롯데콘서트홀은 함성과 뜨거운 박수로 뒤덮였다. 몇 번의 커튼콜 후 드뷔시의 ‘아름다운 저녁’으로 첫 앙코르를 마치자 관객들은 모두 일어나 거장의 ‘오늘’을 함께 한 벅찬 감동을 나눴다. 관객들의 아낌없는 애정에 두 번째 앙코르가 시작됐다. 정경화는 몇 마디를 연주하곤 갑자기 멈추더니 고개를 절레절레 저었다. 그리곤 바이올린 위의 약음기를 빼냈다. “제가 귀가 좀 안 좋아 이걸 꼈다”며 케너에게 툭 건네자, 다시 웃음과 박수가 쏟아진다. 한국이 알려지기도 전 이름을 알린 K-클래식 1세대를 향한 사랑과 지지, 존경과 응원으로 객석은 내내 하나였다. 마지막 곡 ‘사랑의 기쁨’은 이 모든 순간을 담은 충만한 사랑의 기록이었다.

한국투어를 마친 정경화와 케너는 11월 7일 뉴욕 카네기홀로 향한다. 이곳은 정경화에겐 각별한 의미를 가진 공연장이다. 우승자로 이름을 올린 레벤트리트 콩쿠르가 열린 곳이자 2017년 바흐 무반주 파르티타 전곡으로 데뷔 50주년 연주를 한 곳이기도 하다. 카네기홀 공연은 무려 8년만.

정경화는 “20번 넘게 카네기홀에서 공연했지만, 레벤트리트 콩쿠르 본선 공연만은 잊을 수가 없다”며 “카네기홀에선 작은 소리가 홀의 끝까지 섬세하게 전달된다. 내가 연주하는 대로 소리가 나는 공연장이자 연주하면서 가장 큰 행복을 느끼는 공연장”이라고 했다.