[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국원자력연구원 첨단방사선연구소에서 개발한 무궁화 ‘키즈 화이트’ 품종이 한국수목원정원관리원이 주최한 ‘2025 대한민국 정원식물 전시·품평회’에서 국내육성품종 분야 올해의 정원식물로 선정됐다.

이번 전시·품평회는 ▷자생식물 ▷국내육성품종 ▷국외도입품종 3개 분야로 진행됐으며, 정원 분야 민·관·학 전문가가 참여한 전문가 품평(70%)과 사전 모집된 일반인의 국민 품평(30%)을 합산해 최종 선정됐다.

‘키즈 화이트’는 종합·색상·질감·활용성·신규성 5개 시상 부문 중 활용성 우수를 인정받아 한국수목원정원관리원 이사장상을 수상했다. 올해 수상자 중 연구기관으로는 한국원자력연구원이 유일하다.

무궁화 ‘키즈 화이트’는 경북 안동에서 발견된 자연 아조변이 왜성 품종 ‘애기’와 연구원이 방사선육종기술로 개발한 극왜성 품종 ‘꼬마’를 교배해 2023년에 개발됐다.

일반 무궁화는 약 2m 이상 자라지만, ‘키즈 화이트’는 0.5~1m로 키가 작아 정원뿐 아니라 베란다·실내에서도 잘 자라 활용도가 높다. 흰 꽃이 풍성하게 피어 실내외 어디서나 감상하기 좋다.

방사선육종기술은 식물 종자나 묘목에 방사선을 조사해 유전자 변이를 유도한 뒤, 우수 형질을 선발·고정해 새로운 품종을 개발하는 기술이다. 자연 상태보다 약 100배 높은 빈도로 변이를 유발할 수 있으며, 벼·콩 등 식량작물에서 화훼·과수류까지 전 세계적으로 100년 이상 폭넓게 활용되고 있는 안전성이 입증된 기술이다.

연구원은 2006년 무궁화 ‘꼬마’ 품종을 개발해 민간에 기술 이전한 바 있으며, ‘키즈 화이트’는 그 후속 품종이다. 현재 자색 꽃의 ‘키즈 퍼플’도 개발돼 있으며, 다양한 후속 품종 연구가 진행 중이다.

정병엽 첨단방사선연구소장은 “방사선육종기술로 개발한 나라꽃 무궁화 ‘키즈 화이트’가 K-정원산업 활성화에 기여하고, 국민들이 방사선 기술을 더욱 친근하게 느끼는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.