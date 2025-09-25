25일 부산시 주택건설사업 공동위원회 회의 열려 자연경관 문제 추가논의 필요…‘보류’ 판정

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 최근 난개발로 논란이 된 이기대 아파트 건립문제가 부산시 통합심의의 문턱을 넘지 못했다.

25일 부산시와 지역 시민단체 등에 따르면 부산시 주택건설사업 공동위원회는 이날 회의를 열고 이기대 아파트와 관련한 안건을 심의했다. 그 결과 경관부분 등에 대해 추가 검토가 필요하다는 판단을 내린 것으로 알려졌다. 지역 시민단체 등이 제기한 자연경관 훼손과 관련한 문제에 대해 추가 논의가 필요하다는 것이 그 이유다.

위원회는 향후 소위원회를 꾸려 조만간 이기대 아파트에 대한 추가 검토에 나설 방침이다.

한편 지역 시민사회에서는 아쉽다는 입장이다. 부산경제정의실천시민연합 한 관계자는 본지 기자와의 통화에서 “시민사회에서 제기한 자연경관 문제에 대해 심의위원들도 문제를 인식하고 현 상황에서는 (아파트 건립이) 불가능하다는 점을 공유한 것으로 보인다”며 “하지만 부결이 아닌 보류 결정을 내렸다는 점에서는 다소 아쉽다”고 말했다.

그러면서 해당 관계자는 사업자가 ‘지구단위계획구역 지정 의제제도’를 악용하고 있다는 점을 강조하고 부산시 등 행정기관에서 해양경관 정책의 일관성을 촉구하는 등 앞으로도 이기대 아파트 건립을 막을 것이라는 취지로 입장을 밝혔다.