[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자]남부지방산림청(청장 임하수)은 25일 울진국유림관리소와 함께 동서트레일 53구간 걷기 및 산림정화 캠페인을 진행했다고 밝혔다.

이번 행사에는 남부지방산림청과 울진국유림관리소, 숲길법인, 지역주민 등 약 80명이 참여했다.

참석자들은 10월 중 시범운영 예정인 동서트레일 53구간을 함께 걸으며 올바른 산행문화를 알리고, 탐방객들이 쾌적하게 숲길을 이용할 수 있도록 산림정화 활동을 펼쳤다.

동서트레일은 태안 안면도에서 울진 망양정 해수욕장까지 우리나라 국토를 동서로 가로지르는 849km의 국가 트레일 코스로, 2026년 완공될 예정이다.

완공 이후 많은 트래커들의 관심이 집중될 전망이다.

임하수 남부지방산림청장은 “우리가 모두 아끼고 보전해야 할 푸른 숲을 지키기 위해 최선을 다하겠다”며, “탐방객도 쓰레기를 되가져가는 등 작은 실천을 통해 산림 내 불법행위를 근절하고, 건강하고 깨끗한 숲 만들기에 동참해 달라”고 당부했다.