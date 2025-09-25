[헤럴드경제=함영훈 기자] 100명 안팎의 구경하던 경남 한안의 낙화놀이 방한 일본인 규모가 1000명 단위로 커진다. 이들은 함안의 낙화놀이 하나보고 한국행을 결심한 테마여행객들이다.

최근 한국을 다녀간 3000여명의 글로벌 금융 네트워크 그룹 ‘WSB(World System Builder)’ 임직원들은 한강을 무대로 놀며 오징어게임, 케이팝 등 한류를 만끽했다.

몇천명대 단체관광들이 과거엔 호텔 컨벤션 중심의 행사와 이벤트 주변 시장을 둘러보고 만 것과는 달리, 요즘 대규모 단체 방한객들도 테마가 분명해졌다. 하이엔드, 고퀄리니 테마여행이 인센티브 관광과 결합되면서 대규모테마단체를 관광산업의 마진율을 높이는 시험대가 되고 있다.

25일 경남 함안군에 따르면, 오는 10월 중순 일본인 관광객들이 낙화놀이(조선의 불꽃놀이)를 구경하기 위해 오는 것을 계기로 ‘함안 재팬데이(일본의 날, 10.16)’를 임시로 만들기로 했다.

1,000명에 이르는 특정 국가 관광객 무리가 수도권 이외 지역을 찾는 건 드문 일이다. JTB, HIS 등 일본 대형 업체를 포함해 30개 넘는 여행사가 지난 6월부터 해당 상품 판매를 시작했고, 한 달 만에 700여 명이 예약할 만큼 인기 상품으로 등극했다. 현재는 거의 매진상태.

17세기 조선시대 중엽부터 유래된 것으로 추정되는 함안 낙화놀이는 2000년대 들어 함안면 괴항마을 주민들을 중심으로 전승된 민속놀이다. 마을에서 제작한 숯가루를 한지에 말아 만든 낙화를 줄에 걸어 불을 붙이는 놀이로, 매년 5월 부처님오신날이 되면 독특한 불꽃 모양이 마을을 화려하게 수놓는다.

일본인만 한정해 모집한 함안 관광 상품은 한국관광공사 일본지역센터와 일본여행업협회(JATA)가 의기투합해 만든 야심작이다.

한국관광공사와 서울관광재단을 심혈을 기울여 유치한 글로벌 금융 네트워크 그룹 ‘WSB(World System Builder)’의 임직원 3100여명은 이달 중하순 컨벤션 행사을 박차고 나가, 한강에서 놀았다.

WSB는 지난 17일 한강공원에서 이번 포상관광을 기념하는 자체 이벤트 ‘케이 데이 인 한강(K-day in Hangang)’을 열었다. ‘오징어 게임’에 등장한 ‘둥글게 둥글게’ K-팝 댄스 배우기, 박 터트리기 등 한국의 전통문화와 K-컬처 등을 만끽할 수 있는 행사가 마련됐다.

이날 공사는 한국관광홍보관을 운영하여 참가자들의 만족도를 높였다. 한양도성, N서울타워 등 360도 포토존을 배경으로 케이팝 데몬 헌터스의 글로벌 인기를 통해 더욱 관심을 받는 ‘도포’와 ‘갓’ 등을 체험할 수 있도록 하고, 캘리그라피 등 다양한 프로그램 등을 마련했다. 이번 WSB한건으로만 약 124억 3000만원에 달하는 경제적 파급효과를 낼 것으로 보인다.

한국관광공사 MICE마케팅팀 송은경 팀장은 “WSB와 같이 원거리 국가에서 3,000명이 넘는 인원이 방한하는 것은 매우 드문 경우”라며, “포상관광은 기업과 참가자들의 니즈에 부합하는 콘텐츠 제공과 지원 정책이 매우 중요한 만큼 앞으로도 촘촘한 전략으로 경쟁력을 키워나가겠다”라고 밝혔다.